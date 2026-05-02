Διεθνές ρεζιλίκι στον Άραξο: Η γιορτή έγινε σκηνή ατυχήματος

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο άνοιξε η τουριστική σεζόν στο αεροδρόμιο Αράξου, με ένα γεγονός που μόνο ως ντροπιαστικό μπορεί να χαρακτηριστεί για μια χώρα που στηρίζει μεγάλο μέρος της οικονομίας της στον τουρισμό.

Πρεμιέρα-φιάσκο στον Άραξο: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής-παρωδία και διεθνές ρεζιλίκι ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Αντί για χαμόγελα, κορδέλες και φωτογραφίες, η τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της TUI σε «Patra», κατέληξε σε οδυνηρό ατύχημα, όταν η σκάλα στην οποία είχαν ανέβει περίπου δέκα εκπρόσωποι των ΜΜΕ για να καλύψουν την τελετή, υποχώρησε υπό το βάρος τους, με αποτέλεσμα να πέσουν στο έδαφος από ύψος 4 μέτρων και να τραυματιστούν σοβαρά τρεις εξ αυτών.

Πρόκειται για τον φωτογράφο του «The Best» Δημήτρη Χριστοδουλόπουλο, τον κάμεραμαν του τηλεοπτικού σταθμού «Ionian TV» Παναγιώτη Κλαυδιανό και τη δημοσιογράφο Βίκυ Τρύφωνα από την Αθήνα που είχε προσκληθεί για να καλύψει την τελετή, οι οποίοι κατέληξαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο με ασθενοφόρα.

Πιο σοβαρά είναι η αθηναία δημοσιογράφος, η οποία ίσως χρειαστεί ακόμη και χειρουργείο στο πόδι.

Παράλληλα, προληπτικά μετέβησαν στο νοσοκομείο και οι δημοσιογράφοι Μαρία Ορφανού (υπεύθυνη του γραφείου Τύπου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας) και Νατάσα Πατρινού («Ionian TV»).

Κι όλα αυτά μπροστά σε υψηλούς προσκεκλημένους, όπως ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα Αντρέας Κιντλ, η πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γεώργιος Βαγενάς, ο CEO της TUI Σεμπάστιαν Εμπελ και η πατρινή Ολυμπιονίκης Νόρα Δράκου που είχε τον ρόλο της «νονάς» του αεροσκάφους.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά την προσγείωση της πρώτης πτήσης της TUI για φέτος στο αεροδρόμιο του Αράξου, μεταφέροντας 189 επιβάτες από το Ανόβερο της Γερμανίας.

Κατά την τελετή υποδοχής του αεροσκάφους, οι υπεύθυνοι της γερμανικής εταιρείας ταξιδιών και τουρισμού, σε μια επίδειξη «ερασιτεχνισμού» που προκαλεί απορία, υπέδειξαν σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ να ανέβουν σε σκάλα επιβίβασης για να εξασφαλίσουν -υποτίθεται – καλύτερο πλάνο.

Περίπου 10 με 15 άτομα στοιβάχτηκαν επάνω σε εξοπλισμό που διαχειρίζεται η εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, «Skyserv Handling Services», η οποία όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος, δεν ήταν κατάλληλη για να αντέξει το βάρος.

Το αποτέλεσμα ήταν αναπόφευκτο: η σκάλα υποχώρησε και άνθρωποι κατέληξαν στο έδαφος, με τρεις εξ αυτών, όπως προαναφέραμε, να τραυματίζονται σοβαρά και να μεταφέρονται στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Και κάπου εκεί, η «γιορτή» μετατράπηκε σε σκηνή ατυχήματος – από αυτά που συνήθως διαβάζουμε εκ των υστέρων με τη φράση «από τύχη δεν είχαμε χειρότερα».

Κι όμως, η εικόνα προχειρότητας δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνθρωποι της TUI επέμειναν ακόμη και μετά το περιστατικό, να πραγματοποιηθεί αναμνηστική φωτογράφιση, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα!

Η αντίδραση ωστόσο των τοπικών φορέων, με τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρο Λουλούδη κι άλλων παρευρισκομένων ήταν άμεση και αυτονόητη: αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια «γιορτή», καλώντας τους υπευθύνους της εταιρείας να αναβάλουν την εκδήλωση για μια άλλη στιγμή.

Η φωτογράφιση, όμως, έγινε και ο καθένας μπορεί να εξάγει τα συμπεράσματά του…

