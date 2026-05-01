Πρεμιέρα-φιάσκο στον Άραξο: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής-παρωδία και διεθνές ρεζιλίκι ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο άνοιξε η τουριστική σεζόν στο αεροδρόμιο στον Άραξο, σε μια εικόνα που μόνο ως ντροπιαστική μπορεί να χαρακτηριστεί για μια χώρα που στηρίζει μεγάλο μέρος της οικονομίας της στον τουρισμό. Αντί για χαμόγελα, κορδέλες και επικοινωνιακές φωτογραφίες, η «γιορτή» κατέληξε σε τραυματισμούς και σε ένα περιστατικό που αποκαλύπτει με τον πιο ωμό τρόπο τις επικίνδυνες προχειρότητες πίσω από τις βιτρίνες.

Όλα εκτυλίχθηκαν κατά την τελετή υποδοχής αεροσκάφους της TUI, όταν οι υπεύθυνοι της εταιρείας, σε μια επίδειξη ερασιτεχνισμού που προκαλεί απορία, υπέδειξαν σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ να ανέβουν σε σκάλα επιβίβασης για να εξασφαλίσουν –υποτίθεται– καλύτερο πλάνο. Περίπου 10 με 15 άτομα στοιβάχτηκαν πάνω σε εξοπλισμό που, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν σε καμία περίπτωση σχεδιασμένος να αντέξει τέτοια χρήση.

Το αποτέλεσμα ήταν αναπόφευκτο: η σκάλα υποχώρησε και άνθρωποι κατέληξαν στο έδαφος, με τρεις εξ αυτών να τραυματίζονται και να μεταφέρονται στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Και κάπου εκεί, η «γιορτή» μετατράπηκε σε σκηνή ατυχήματος – από αυτά που συνήθως διαβάζουμε εκ των υστέρων με τη φράση «από τύχη δεν είχαμε χειρότερα».

Και όμως, η εικόνα προχειρότητας δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνθρωποι της TUI επέμειναν ακόμη και μετά το περιστατικό να πραγματοποιηθεί αναμνηστική φωτογράφιση, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Η αντίδραση των παρευρισκόμενων επισήμων ήταν άμεση και αυτονόητη: αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια «γιορτή» πάνω στα απομεινάρια μιας αποτυχίας.

Το ερώτημα όμως είναι απλό και αμείλικτο: ποιος είχε την ευθύνη; Διότι τέτοιες καταστάσεις δεν προκύπτουν από κακή στιγμή, αλλά από κακή οργάνωση. Όταν μια πολυεθνική του τουρισμού όπως η TUI φαίνεται να λειτουργεί χωρίς στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας σε έναν αερολιμένα, το πρόβλημα δεν είναι μόνο εταιρικό – είναι θεσμικό.

Διότι το αεροδρόμιο Αράξου δεν είναι ιδιωτική αυλή κανενός. Η απουσία ελέγχου και επιτήρησης από τις αρμόδιες αρχές γεννά εύλογα ερωτήματα για το πώς επετράπη μια τέτοια πρόχειρη «σκηνοθεσία» να εξελιχθεί χωρίς καμία παρέμβαση. Αν πράγματι δεν υπήρχε αρμόδιος να επιβλέπει την ασφάλεια της εκδήλωσης, τότε το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο από το ίδιο το ατύχημα.

Και όλα αυτά μπροστά σε επίσημους προσκεκλημένους, όπως ο Πρέσβης της Γερμανίας Αντρέας Κιντλ και η πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά, σε μια εικόνα που μόνο θετική διαφήμιση δεν συνιστά για τη χώρα. Αντιθέτως, πρόκειται για μια διεθνή έκθεση ανευθυνότητας, που πλήττει ευθέως την αξιοπιστία του τουριστικού μας προϊόντος.

Είναι πραγματικά κρίμα για περιοχές όπως η Αχαΐα και η Ηλεία, που επενδύουν διαρκώς στην τουριστική τους ανάπτυξη και επιχειρούν να αναβαθμίσουν το προφίλ τους, να εκτίθενται με αυτόν τον τρόπο. Όταν σημαντικά γεγονότα αντιμετωπίζονται με τέτοια προχειρότητα από τουριστικές εταιρείες, το τίμημα δεν είναι μόνο επικοινωνιακό – είναι ζήτημα ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Η ειρωνεία είναι προφανής: σε μια περίοδο που η Ελλάδα επενδύει εκατομμύρια στην προβολή της ως ασφαλούς και ποιοτικού προορισμού, μια απλή τελετή υποδοχής καταρρέει – κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και μαζί της, καταρρέει και το αφήγημα της «άψογης οργάνωσης».

Αν δεν υπάρξουν άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις, το περιστατικό του Αράξου δεν θα είναι απλώς ένα ατύχημα. Θα είναι η επιτομή μιας νοοτροπίας που θεωρεί την ασφάλεια λεπτομέρεια και την εικόνα πιο σημαντική από την ουσία. Και τότε, το ερώτημα δεν θα είναι αν θα ξανασυμβεί, αλλά πότε.