Περιοχή 51: Οι 17 σεισμοί που άναψαν ξανά φωτιά στις θεωρίες για μυστικές δοκιμές και UFO

Η Περιοχή 51, ένα από τα πιο φορτισμένα σύμβολα μυστικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο έπειτα από μια ασυνήθιστη ακολουθία σεισμών που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στην έρημο της Νεβάδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που βασίζονται σε σεισμολογικά δεδομένα, μέσα σε ένα 24ωρο σημειώθηκαν 17 δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή, με τον ισχυρότερο σεισμό να φτάνει τα 4,4 Ρίχτερ και να έχει μικρό εστιακό βάθος.

Το γεγονός ότι οι δονήσεις καταγράφηκαν κοντά σε μια στρατιωτική βάση που εδώ και δεκαετίες τροφοδοτεί θεωρίες συνωμοσίας ήταν αρκετό για να ανοίξει ξανά η γνωστή συζήτηση: πρόκειται για φυσικό γεωλογικό φαινόμενο ή για κάτι που συνδέεται με μυστικές δραστηριότητες; Στα αμερικανικά μέσα και στα social media επανήλθαν σχεδόν αμέσως σενάρια περί υπόγειων πυρηνικών δοκιμών, απόρρητων οπλικών προγραμμάτων ή ακόμη και εξωγήινης τεχνολογίας.

Τι είναι πραγματικά γνωστό μέχρι τώρα

Το βασικό, επιβεβαιωμένο στοιχείο είναι η ίδια η σεισμική ακολουθία. Οι δονήσεις καταγράφηκαν κοντά στην περιοχή της βάσης και η συχνότητά τους ήταν αρκετή ώστε να τραβήξει την προσοχή, όχι όμως και να αποδείξει από μόνη της κάτι πέρα από ένα τοπικό σεισμικό επεισόδιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αμερικανική ανακοίνωση που να συνδέει τους σεισμούς με στρατιωτικές δοκιμές ή οποιαδήποτε άλλη μη φυσική αιτία.

Αυτό έχει σημασία, γιατί η ίδια η Περιοχή 51 κουβαλά ένα ιστορικό που ευνοεί τη σύγχυση ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα. Είναι επιβεβαιωμένο ότι η βάση χρησιμοποιήθηκε επί δεκαετίες για μυστικές δοκιμές προηγμένων στρατιωτικών αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων. Η ύπαρξή της αναγνωρίστηκε επισήμως μόλις το 2013, όταν αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA επιβεβαίωσαν τον ρόλο της κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Γιατί οι θεωρίες επιμένουν

Η Περιοχή 51 δεν είναι απλώς μια βάση. Είναι ένας τόπος που έχει ταυτιστεί με τις πιο ανθεκτικές αμερικανικές θεωρίες συνωμοσίας. Για δεκαετίες, φήμες για UFO, εξωγήινα σκάφη και τεχνολογία πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση συνυπήρχαν με την πραγματική στρατιωτική μυστικότητα της περιοχής. Αυτό ακριβώς το μείγμα είναι που κρατά ζωντανή τη μυθολογία της.

Η ίδια η δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από τα UFO έχει πάρει νέα ώθηση τους τελευταίους μήνες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα δώσει σύντομα στη δημοσιότητα όσο το δυνατόν περισσότερα αρχεία για UFO και UAP, ενισχύοντας ξανά το κλίμα προσμονής και καχυποψίας. Ωστόσο, ακόμη και μέσα σε αυτή τη συγκυρία, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα στοιχείο που να συνδέει τους σεισμούς στη Νεβάδα με εξωγήινη δραστηριότητα ή με κάποια μυστική επιχείρηση.

Τι λένε τα επίσημα πορίσματα για τα UFO

Εδώ η εικόνα είναι αρκετά πιο καθαρή απ’ όσο αφήνουν να εννοηθεί οι θεωρίες. Σύμφωνα με το Reuters, οι αμερικανικές έρευνες των τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένων πορισμάτων του Πενταγώνου, δεν έχουν βρει αποδείξεις ότι τα καταγεγραμμένα UFO σχετίζονται με εξωγήινη τεχνολογία ή επισκέψεις στη Γη. Η κυρίαρχη εκτίμηση είναι ότι οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν λανθασμένες αναγνωρίσεις κοινών αντικειμένων ή φυσικών φαινομένων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Περιοχή 51 παύει να είναι τόπος ερωτημάτων. Σημαίνει όμως ότι, τουλάχιστον με τα δεδομένα που είναι σήμερα διαθέσιμα, οι σεισμοί κοντά στη βάση δεν μπορούν να παρουσιαστούν σοβαρά ως απόδειξη για πυρηνικές δοκιμές ή UFO. Η χρονική σύμπτωση με τις νέες πολιτικές δηλώσεις για αποχαρακτηρισμούς μπορεί να τροφοδοτεί τη φαντασία, αλλά δεν αρκεί για να τεκμηριώσει τίποτε.

Το βέβαιο και το αβέβαιο

Το βέβαιο είναι ότι μια έντονη σεισμική ακολουθία κοντά στην Περιοχή 51 ξανάβαλε τη βάση στο προσκήνιο. Το αβέβαιο είναι αν αυτό το γεγονός έχει οποιαδήποτε άλλη σημασία πέρα από τη γεωλογική. Και μέχρι να υπάρξει κάτι περισσότερο από εικασίες, η πιο ασφαλής ανάγνωση παραμένει η πιο απλή: οι σεισμοί είναι πραγματικοί, οι θεωρίες ζουν ξανά, αλλά οι αποδείξεις εξακολουθούν να λείπουν.





