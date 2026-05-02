ΗΑΕ: Άνοιξε ξανά πλήρως ο εναέριος χώρος μετά την αποκλιμάκωση με το Ιράν

Σημαντική εξέλιξη για τις αερομεταφορές στη Μέση Ανατολή καταγράφηκε το Σάββατο, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την πλήρη επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους. Η απόφαση έρχεται μετά την άρση των προληπτικών περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν και ενώ η εκεχειρία εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πλαίσιο αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

02 Μάι. 2026 20:00
Σε νέα φάση περνά η αεροπορική κίνηση στην περιοχή του Κόλπου, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι ο εναέριος χώρος τους επανέρχεται πλήρως σε κανονική λειτουργία, έπειτα από εβδομάδες περιορισμών που είχαν επιβληθεί για λόγους ασφαλείας. Η ανακοίνωση έγινε από τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΑΕ, η οποία ανέφερε ότι τα προληπτικά μέτρα αίρονται μετά από συνολική αξιολόγηση των επιχειρησιακών και ασφαλιστικών συνθηκών, διευκρινίζοντας πάντως ότι η παρακολούθηση της κατάστασης θα συνεχιστεί στενά.

Η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με την αποκλιμάκωση που έχει ακολουθήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο που επικαλέστηκε το Reuters, οι εχθροπραξίες που είχαν ξεκινήσει στα τέλη Φεβρουαρίου θεωρούνται πλέον τερματισμένες στο πλαίσιο της εκεχειρίας, παρότι η ευρύτερη κατάσταση στην περιοχή παραμένει εύθραυστη και εξακολουθούν να υπάρχουν διεθνείς εκκλήσεις για διατήρηση της ηρεμίας και επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν από τις χώρες του Κόλπου που επηρεάστηκαν περισσότερο από την περιφερειακή ένταση, καθώς η σύγκρουση και οι ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων είχαν οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές στις πτήσεις και στη λειτουργία των αεροδρομίων της περιοχής ήδη από τις αρχές Μαρτίου. Σε εκείνη τη φάση, διεθνείς αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια στα Εμιράτα είχαν προχωρήσει σε μαζικές ακυρώσεις και περιορισμούς πτήσεων εξαιτίας των απειλών ασφαλείας.

Η κίνηση των ΗΑΕ ακολουθεί αντίστοιχες αποφάσεις άλλων χωρών της περιοχής, όπως το Κουβέιτ, που είχε ήδη προχωρήσει σε άρση των περιορισμών και σταδιακή αποκατάσταση των πτήσεων μετά τη σχετική ύφεση της κρίσης. Έτσι, η πλήρης επαναλειτουργία του εναέριου χώρου των Εμιράτων αποκτά και ευρύτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι οι χώρες του Κόλπου επιχειρούν να επαναφέρουν την αεροπορική κανονικότητα, παρά το γεγονός ότι η περιφερειακή σταθερότητα δεν θεωρείται ακόμη δεδομένη.

Για το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, που αποτελούν κομβικά διεθνή αεροπορικά και τουριστικά κέντρα, η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Δεν αφορά μόνο την ομαλή εκτέλεση των πτήσεων, αλλά και τη συνολική εικόνα της περιοχής σε μια περίοδο κατά την οποία ο τουρισμός, οι μετακινήσεις και οι εμπορικές ροές παραμένουν στενά συνδεδεμένες με την αίσθηση ασφάλειας. Γι’ αυτό και η σημερινή ανακοίνωση δεν διαβάζεται απλώς ως τεχνική επαναφορά ενός εναέριου χώρου, αλλά ως σαφές σήμα σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα, έστω με επιφυλάξεις.

