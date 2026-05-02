Νέα Υόρκη: Οταν ο Ιερώνυμος έγινε… Παπαφλέσσας – Έμμεση «απάντηση» στον Τζον Κατσιματίδη για τους μετανάστε

Το γεγονός συνέβη και είναι τσεκαρισμένο από δέκα μεριές. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της ομογένειας στη Νέα Υόρκη με αφορμή τους πρόσφατους εορτασμούς για την εθνική επέτειο του 1821, υπήρξε μια στιχομυθία με πρωταγωνιστές τον Ελληνοαμερικανό δισεκατομμυριούχο Τζον Κατσιματίδη και τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο που αποτέλεσε (και θα αποτελέσει και μέσα από τη δημοσίευσή της στην «Π») αντικείμενο συζήτησης.

Ο Τζον Κατσιματίδης –στενός συνεργάτης θυμίζουμε του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ– φέρεται να έκανε μια τοποθέτηση με την οποία καταφερόταν εναντίον του σημερινού Δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι σε σχέση με την πολιτική που εφαρμόζει για το μεταναστευτικό, αλλά και τις γενικότερες απόψεις που έχει για το θέμα. Μάλιστα, εμμέσως πλην σαφώς τα… άκουσαν και οι ελληνικές κυβερνήσεις –και φυσικά και η σημερινή – για το ότι επιτρέπουν την είσοδο στη χώρα μας εκατοντάδων μεταναστών και για την έλλειψη μέριμνας για καλύτερη φύλαξη των συνόρων.

Φαίνεται πως ακούγοντας όλα αυτά ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος έγινε… Παπαφλέσσας(!) κι όταν ήρθε η ώρα της δικής του τοποθέτησης, δεν άφησε ασχολίαστα -πάντα με τον δικό του έξυπνο τρόπο- τα όσα ειπώθηκαν. Ο Σεβασμιώτατος θύμισε στους παρευρισκόμενους ότι και «οι ΗΠΑ είναι μια χώρα που χτίστηκε επάνω στους μετανάστες που ήρθαν κατά κύματα από την ευρωπαϊκή ήπειρο από τον 17ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας» επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι και «οι Ελληνες μετανάστευσαν στην Αμερική και, μάλιστα, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ”αρχιτεκτονική δομή” (εργασιακά, ακαδημαϊκά, εμπορικά κ.λπ.) της ίδιας της Νέας Υόρκης κι άλλων μεγαλουπόλεων» στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Οπως σημείωσε ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος: «Χωρίς να έχουν γίνει όλα τέλεια, η Ελλάδα κάνει τεράστιες προσπάθειες στο μεταναστευτικό σε μια ταραγμένη περιοχή του πλανήτη και δεν πρέπει να μιλάμε εμείς οι Ελληνες για κακούς μετανάστες, αφού κι εμείς οι ίδιοι, οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας, έχουν υπάρξει μετανάστες και κατατρεγμένοι, σε μια προσπάθεια να βρουν μια καλύτερη ζωή».

Και ο Σεβασμιώτατος έκλεισε με το «Αγαπάτε αλλήλους, καθώς όλοι μας είμαστε παιδιά του Θεού». Γι’ αυτά τα λόγια του, μάλιστα, ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους και δέχθηκε πολλά συγχαρητήρια.

