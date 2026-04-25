Η Δυτική Ελλάδα στη Νέα Υόρκη: Πάμε 5η Λεωφόρο

Η ΠΔΕ και η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας χτίζουν υπερατλαντικές γέφυρες με την ομογένεια. Τιμές από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Εκλπιδοφόρο.

25 Απρ. 2026 12:00
Pelop News

Η ελληνική ομογένεια της Νέας Υόρκης εισέρχεται στην τελική ευθεία για την παρέλαση της 26ης Απριλίου, με ένα πυκνό τριήμερο εκδηλώσεων που λειτουργεί ως ουσιαστικό προοίμιο της κορυφαίας ετήσιας δημόσιας παρουσίας του ελληνισμού στην 5η Λεωφόρο.

Παρόντες στους εορτασμούς ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Χρήστος Παΐσιος και ο αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης, αλλά και ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος με την ιερατική συνοδεία του, οι οποίοι έγιναν δεκτοί με τιμές από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο και την ομογένεια.

«Στη Νέα Υόρκη, η καρδιά του Ελληνισμού χτυπά πάντα πιο δυνατά», είναι το μήνυμα που στέλνει ο Νεκτάριος Φαρμάκης για να προσθέσει και τα εξής: «Με βαθιά συγκίνηση βρισκόμαστε ξανά ανάμεσα στους ομογενείς μας, κρατώντας την υπόσχεση που δώσαμε πέρυσι: εμείς δεν θα χαθούμε. Φέτος, όμως, η μεγάλη μας συνάντηση με την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα έχει έναν ιστορικό, διπλό συμβολισμό. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας, αντλώντας δύναμη από το παρελθόν για να χτίσουμε το μέλλον. Ο λόγος για τα 200 Χρόνια από την Εξοδο. Τιμάμε το Μεσολόγγι, όχι απλώς ως έναν τόπο, αλλά ως το απόλυτο, παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας, αυτοθυσίας και αξιοπρέπειας.

Μητροπολίτης Ιερώνυμος, Αρχιεπίσκοπος Ελπιδόφορος και Αλκιβιάδης Στεφανής

Οι αρχές που ενέπνευσαν τους δικούς μας αγωνιστές δεν ήταν ξένες στην αμερικανική κοινωνία. Ηταν οι ίδιες ακριβώς αξίες που οδήγησαν στην Αμερικανική Επανάσταση. Ο Ελληνισμός οφείλει να είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο, απόλυτα ενωμένο και ενεργό. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Στόχος μας είναι η Δυτική Ελλάδα να μην αποτελεί μόνο έναν τόπο καταγωγής για την ομογένεια, αλλά και έναν τόπο σύγχρονων ευκαιριών».

Η αντιπροσωπεία της ΠΔΕ με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής

Σε αυτό το τελευταίο στάθηκε και ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος, ο οποίος έγινε δεκτός με τη δέουσα επισημότητα στα γραφεία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, ο Σεβασμιώτατος, η συνοδεία του και οι τιμώμενοι προσκεκλημένοι μετέβησαν στο «Σταθάκειο Κέντρο» στην Αστόρια, το οποίο αποτελεί την έδρα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων της Μείζονος Νέας Υόρκης. Τον Μητροπολίτη Ιερώνυμο συνοδεύουν ο π. Χρήστος Τσάκαλος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και ο π. Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αρχιερατικός Επίτροπος Βοστίτσης (Αιγίου) και προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Φανερωμένης.

