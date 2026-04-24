Στη Νέα Υόρκη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης – Θερμή υποδοχή στο Σταθάκειο Κέντρο και σημαντικές συναντήσεις

24 Απρ. 2026 18:20
Με κεντρικό μήνυμα την ενότητα του Ελληνισμού και την ανάδειξη της Δυτικής Ελλάδας ως έναν σύγχρονο επενδυτικό και πολιτιστικό προορισμό, συνεχίζεται η επίσημη επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Από τις κορυφαίες στιγμές της επίσκεψης ήταν η ομιλία του Περιφερειάρχη την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στο κατάμεστο Σταθάκειο Κέντρο στην Αστόρια, κατά τη διάρκεια της μεγάλης ομογενειακής εκδήλωσης.

Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, ο κ. Φαρμάκης στάθηκε στον διπλό συμβολισμό της φετινής χρονιάς, που σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. «Οι αξίες της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας που ενέπνευσαν τους Ελεύθερους Πολιορκημένους είναι οι ίδιες που οδήγησαν στην Αμερικανική Επανάσταση, δημιουργώντας έναν άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο λαών», τόνισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας ότι η θυσία του Μεσολογγίου παραμένει ένα παγκόσμιο σύμβολο που ενώνει τον απανταχού Ελληνισμό.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της ομογένειας, ο Περιφερειάρχης τήρησε την υπόσχεση που έδωσε κατά την περσινή του επίσκεψη, τονίζοντας πως η επικοινωνία με τους Έλληνες των ΗΠΑ είναι πλέον διαρκής και ουσιαστική. Παρουσίασε τα σημαντικά βήματα προόδου της Περιφέρειας, την αύξηση των επενδύσεων, τη μείωση της ανεργίας και την εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων. «Η Δυτική Ελλάδα δεν είναι μόνο ο τόπος της καταγωγής σας. Είναι ένας τόπος που αλλάζει, που εκσυγχρονίζεται και προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες. Το γραφείο μου είναι πάντα ανοιχτό για τις ιδέες και τη συμμετοχή σας. Εδώ στις ΗΠΑ υπάρχει μια άλλη Ελλάδα, εξίσου ζωντανή, και θέλουμε να είστε συμμέτοχοι στο μέλλον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Περιφερειάρχης είχε μια ιδιαίτερα θερμή συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, όπου συζητήθηκε ο κεντρικός ρόλος της Εκκλησίας στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και η σημασία των επετειακών εκδηλώσεων για το Μεσολόγγι.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, κα Ιφιγένεια Καναρά, με αντικείμενο την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και τη διευκόλυνση των επαφών με την επιχειρηματική κοινότητα της ομογένειας.

Η επίσκεψη του Περιφερειάρχη στις ΗΠΑ συνεχίζεται με σειρά επαφών, με στόχο την εδραίωση της Δυτικής Ελλάδας ως στρατηγικού εταίρου για τον παγκόσμιο Ελληνισμό.

