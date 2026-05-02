Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, φινάλε στη σειρά ή παράταση;

Όποια ομάδα προκριθεί στους τελικούς των play-offs της National League 1 θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Κρόνο με έπαθλο ένα εισιτήριο για την Elite League

Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, φινάλε στη σειρά ή παράταση;
02 Μάι. 2026 15:25
Pelop News

Η συνέχεια δίνεται σήμερα στη σειρά των ημιτελικών των  play-offs της National League 1  με το δεύτερο  ντέρμπι ανάμεσα στον Προμηθέα 2014 και την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Promitheas Park και θα αρχίσει στις 19.00.

Η νεοφώτιστη ΑΕ Γλαύκου Έσπερου προηγείται με 2-1 στις νίκες και εάν κάνει σήμερα το 3-1 θα περάσει στους τελικούς δίνοντας συνέχεια στην εκπληκτική της πορεία, καθώς θα διεκδικήσει την άνοδό της στην Elite League για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Εάν ο Προμηθέας 2014 επικρατήσει θα ισοφαρίσει σε 2-2 τις νίκες και όλα θα κριθούν σε 3ο και τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου την Τετάρτη 6 Μαϊου.

Πάντως όποια ομάδα περάσει στους τελικούς θα αντιμετωπίσει τον Κρόνο με μειονέκτημα έδρας. Ο αντίπαλος του Κρόνου στα ημιτελικά Εθνικός Λιβαδειάς με ανακοίνωσή του έβαλε κατά της ΕΟΚ ενημερώνοντας ότι δεν θα κατέβει στο αρχικά προγραμματισμένο ημιτελικό. Πάντως ο Κρόνος είχε 3-0 νίκες τον Εθνικό Λιβαδειάς και έτσι και αλλιώς ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση.

Το σημερινό παιχνίδι Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου θα μεταδοθεί διαδικτυακά στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=aH4_GELebeU.

 

