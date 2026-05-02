Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, φινάλε στη σειρά ή παράταση;

Η συνέχεια δίνεται σήμερα στη σειρά των ημιτελικών των play-offs της National League 1 με το δεύτερο ντέρμπι ανάμεσα στον Προμηθέα 2014 και την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Promitheas Park και θα αρχίσει στις 19.00.

Δύο Πατρινοί διαιτητές στον 2ο ημιτελικό Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

Η νεοφώτιστη ΑΕ Γλαύκου Έσπερου προηγείται με 2-1 στις νίκες και εάν κάνει σήμερα το 3-1 θα περάσει στους τελικούς δίνοντας συνέχεια στην εκπληκτική της πορεία, καθώς θα διεκδικήσει την άνοδό της στην Elite League για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Εάν ο Προμηθέας 2014 επικρατήσει θα ισοφαρίσει σε 2-2 τις νίκες και όλα θα κριθούν σε 3ο και τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου την Τετάρτη 6 Μαϊου.

Πάντως όποια ομάδα περάσει στους τελικούς θα αντιμετωπίσει τον Κρόνο με μειονέκτημα έδρας. Ο αντίπαλος του Κρόνου στα ημιτελικά Εθνικός Λιβαδειάς με ανακοίνωσή του έβαλε κατά της ΕΟΚ ενημερώνοντας ότι δεν θα κατέβει στο αρχικά προγραμματισμένο ημιτελικό. Πάντως ο Κρόνος είχε 3-0 νίκες τον Εθνικό Λιβαδειάς και έτσι και αλλιώς ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση.

Το σημερινό παιχνίδι Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου θα μεταδοθεί διαδικτυακά στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=aH4_GELebeU.

