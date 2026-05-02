Δύο Πατρινοί διαιτητές στον 2ο ημιτελικό Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
Πρώτος ο διεθνής Μεγακλής Μαρινάκης και τρίτος ο Νίκος Παπαδόπουλος, δεύτερος ορίστηκε ο Παναγιώτης Σκαλτσής από την Αθήνα
Δύο διαιτητές από την Πάτρα και έναν από την Αθήνα όρισε η ΚΕΔ/ΕΟΚ να διευθύνουν τον σημερινό (2/05/2026, 19.00) 2ο ημιτελικό των play-offs της National League 1 ανάμεσα στον Προμηθέα 2014 και την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου.
Συγκεκριμένα, πρώτος θα είναι ο διεθνής Μεγακλής Μαρινάκης από την Πάτρα και τρίτος ο επίσης Πατρινός Νίκος Παπαδόπουλος, ενώ δεύτερος ορίστηκε ο Παναγιώτης Σκαλτσής από την Αθήνα.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ για τα παιχνίδια του διημέρου έχει ως εξής:
«National League 1
1ος Όμιλος
Σάββατο 2/5
Αντ. Τρίτσης 19.30 ΚΟ Χολαργού-Πανελλήνιος Τσολάκος-Τεφτίκης-Στρέμπας (Φλώρος
Κυριακή 3/5
Σ. Μπεφόν 17.00 Π. Φάληρο -Αμύντας Θεονάς-Κάρδαρης-Μπον (Γερός)
2ος Όμιλος
Σάββατο 2/5
Λιβαδειάς 17.00 Εθνικός Λιβαδειάς-Κρόνος Αγ. Δημητρίου Πιτσίλκας-Ζιώγας-Τσουρή (Χριστοδούλου)
Promitheas Park 19.00 ΕΑ Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Μαρινάκης-Σκαλτσής-Παπαδόπουλος Ν. (Καράτσαλος)
3ος Όμιλος
Σάββατο 2/5
Ελευθερούπολης 19.00 Ελευθερούπολη-Κομοτηνή Χατζημπαλίδης-Ταρενίδης-Ευφραιμίδης (Μπρίγκος)
Ν. Μουδανιών 17.00 ΚΑΟΧ Ευρώπη 87-ΧΑΝΘ Τσάνταλη-Κατωτικίδης-Κανελλίδης (Δροσόπουλος)
Ειδικό Πρωτάθλημα Ανόδου Β’ Εθνικής Γυναικών
Κυριακή 3/5
Κορίνθου 17.00 ΚΑΟ Νέοι Έσπερος-Ολύμπια Αργολίδας Παπαδόπουλος-Πετράκης Ι.-Ψύχας (Σακελλάρη)
Πρωτάθλημα U21
Κυριακή 3/5
ΔΑΚ Καλαμαριάς 17.00 ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς-Όλυμπος ΕΚΕ Σμπρίνης-Κασούμης-Βογιάκης (Σακελλαρίου)».
