Δύο Πατρινοί διαιτητές στον 2ο ημιτελικό Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

Δύο διαιτητές από την Πάτρα και έναν από την Αθήνα όρισε η ΚΕΔ/ΕΟΚ να διευθύνουν τον σημερινό (2/05/2026, 19.00) 2ο ημιτελικό των play-offs της National League 1 ανάμεσα στον Προμηθέα 2014 και την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου.

Συγκεκριμένα, πρώτος θα είναι ο διεθνής Μεγακλής Μαρινάκης από την Πάτρα και τρίτος ο επίσης Πατρινός Νίκος Παπαδόπουλος, ενώ δεύτερος ορίστηκε ο Παναγιώτης Σκαλτσής από την Αθήνα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ για τα παιχνίδια του διημέρου έχει ως εξής:

«National League 1

1ος Όμιλος

Σάββατο 2/5

Αντ. Τρίτσης 19.30 ΚΟ Χολαργού-Πανελλήνιος Τσολάκος-Τεφτίκης-Στρέμπας (Φλώρος

Κυριακή 3/5

Σ. Μπεφόν 17.00 Π. Φάληρο -Αμύντας Θεονάς-Κάρδαρης-Μπον (Γερός)

2ος Όμιλος

Σάββατο 2/5

Λιβαδειάς 17.00 Εθνικός Λιβαδειάς-Κρόνος Αγ. Δημητρίου Πιτσίλκας-Ζιώγας-Τσουρή (Χριστοδούλου)

Promitheas Park 19.00 ΕΑ Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Μαρινάκης-Σκαλτσής-Παπαδόπουλος Ν. (Καράτσαλος)

3ος Όμιλος

Σάββατο 2/5

Ελευθερούπολης 19.00 Ελευθερούπολη-Κομοτηνή Χατζημπαλίδης-Ταρενίδης-Ευφραιμίδης (Μπρίγκος)

Ν. Μουδανιών 17.00 ΚΑΟΧ Ευρώπη 87-ΧΑΝΘ Τσάνταλη-Κατωτικίδης-Κανελλίδης (Δροσόπουλος)

Ειδικό Πρωτάθλημα Ανόδου Β’ Εθνικής Γυναικών

Κυριακή 3/5

Κορίνθου 17.00 ΚΑΟ Νέοι Έσπερος-Ολύμπια Αργολίδας Παπαδόπουλος-Πετράκης Ι.-Ψύχας (Σακελλάρη)

Πρωτάθλημα U21

Κυριακή 3/5

ΔΑΚ Καλαμαριάς 17.00 ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς-Όλυμπος ΕΚΕ Σμπρίνης-Κασούμης-Βογιάκης (Σακελλαρίου)».

