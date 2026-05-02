Μαρία Μενούνος: Συγκινεί για τη μητέρα της, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της

Φορτισμένη είναι η σημερινή ημέρα για τη Μαρία Μενούνος, καθώς τίμησε δημόσια τη μνήμη της μητέρας της, Σταυρούλας «Λίτσας» Μενούνος, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Η γνωστή Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια θυμήθηκε τη μητέρα της τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της από καρκίνο στον εγκέφαλο.

02 Μάι. 2026 23:59
Μια βαθιά συναισθηματική ανάρτηση έκανε η Μαρία Μενούνος, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας της, σε μια ημέρα που παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένη για την ίδια. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια παλαιότερη φωτογραφία με τη μητέρα της και μίλησε με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης για τη γυναίκα που, όπως έγραψε, υπήρξε η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά της, η προστάτιδά της και η δασκάλα της.

Στην ανάρτησή της ανέφερε πως σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από το μνημόσυνο της μητέρας της, γράφοντας ότι της λείπει όλο και περισσότερο κάθε μέρα. Παράλληλα, σημείωσε ότι αισθάνεται ευγνωμοσύνη που βρέθηκε στο πλευρό της σε εκείνο το δύσκολο ταξίδι, μέσα από το οποίο, όπως είπε, έμαθε πολλά για την υγεία, τη θεραπεία, την αγάπη και τον θρήνο.

Η Λίτσα Μενούνος έφυγε από τη ζωή στις 2 Μαΐου 2021, έπειτα από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο τετάρτου σταδίου. Την είδηση του θανάτου της είχε κάνει τότε γνωστή η ίδια η Μαρία Μενούνος μέσα από το Instagram, σε μια από τις πιο δύσκολες προσωπικές στιγμές της δημόσιας ζωής της.

 

Η σχέση μητέρας και κόρης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τα διεθνή μέσα, όχι μόνο λόγω της στενής τους σύνδεσης, αλλά και επειδή η παρουσιάστρια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δική της περιπέτεια υγείας. Η ίδια είχε υποβληθεί σε χειρουργείο για όγκο στον εγκέφαλο το 2017, όπως είχε αποκαλύψει τότε στο People, ενώ η μητέρα της είχε ήδη δώσει τη δική της μάχη με την ασθένεια.

 

Η νέα της ανάρτηση δεν είχε τόνο δημόσιας επίδειξης, αλλά περισσότερο προσωπικής συνομιλίας με έναν άνθρωπο που, όπως έχει πει και άλλες φορές, εξακολουθεί να αισθάνεται παρόντα στη ζωή της. Και αυτό είναι που έκανε την ανάρτηση να ξεχωρίσει: όχι μόνο η μνήμη της απώλειας, αλλά και η αίσθηση ότι ο δεσμός αυτός παραμένει ζωντανός, έστω και αλλιώς.

