ΝΕΟΤΕΡΑ Πάτρα: Μήνυμα 112 για τη φωτιά στην πρώην Pirelli – «Επικίνδυνοι καπνοί» στη Λεύκα BINTEO

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά στον υπαίθριο χώρο της πρώην Pirelli στη Λεύκα Πατρών, με τις αρχές να στέλνουν μήνυμα 112 στους κατοίκους για τους επικίνδυνους καπνούς. Η Πολιτική Προστασία καλεί τον κόσμο να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσει πόρτες και παράθυρα.

02 Μάι. 2026 19:57
Pelop News

Νεότερη ενημέρωση: Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στον υπαίθριο χώρο των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου της Pirelli, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει επεκταθεί, ενώ σημειώνεται πως δεν κινδυνεύουν κατοικίες. Παραμένει στάσιμη με τους άνδρες της Πυροσβεστικής, να συνεχίζουν την κατάσβεση.

Πρώτη ενημέρωση: Νέα, ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση παίρνει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Λεύκα Πατρών, στον υπαίθριο χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli, καθώς λίγο πριν τις 8 το βράδυ ενεργοποιήθηκε και το 112 για την προστασία των κατοίκων της περιοχής.

Στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας, που εστάλη στις 19:52, γίνεται σαφής αναφορά σε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή της Λεύκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, με τις αρχές να προειδοποιούν ευθέως για επικίνδυνους καπνούς.

Οι οδηγίες που δόθηκαν στους πολίτες είναι ξεκάθαρες: να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Ο μαύρος καπνός σκέπασε την περιοχή

Η αποστολή του 112 επιβεβαιώνει και τη σοβαρότητα της κατάστασης που είχε ήδη διαμορφωθεί στην περιοχή, καθώς από τη φωτιά σε λάστιχα στον προαύλιο χώρο της πρώην Pirelli αναπτύχθηκε πυκνός μαύρος καπνός, ο οποίος απλώθηκε πάνω από τη Λεύκα και την ευρύτερη ζώνη.

Η εικόνα στην περιοχή είναι αποπνικτική, με την καύση ελαστικών να προκαλεί έντονη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους.

Μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο

Στη φωτιά επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις για την ασφάλεια και τη διαχείριση της κατάστασης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, μέσα στον προαύλιο χώρο καίγονται λάστιχα, γεγονός που κάνει το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί έξι οχήματα και 15 άνδρας, όπως και 6 άνδρες της 6ης ΟΜΑΔΕ. Παράλληλα, στον χώρο επιχειρούν οχήματα έργου από τον Δήμο και την Περιφέρεια. Η πρόσβαση στον χώρο έχει καταστεί δυνατή, όμως η φωτιά σε τέτοιο υλικό δεν αντιμετωπίζεται εύκολα και απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό που πλέον αλλάζει το βάρος του περιστατικού είναι ότι η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ένα τοπικό συμβάν πυρκαγιάς, αλλά ως ζήτημα με σαφή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, λόγω των καπνών.

Η ενεργοποίηση του 112 δείχνει ακριβώς αυτό: ότι οι αρχές θεωρούν τη φωτιά στη Λεύκα αρκετά σοβαρή ώστε να απαιτείται άμεση προειδοποίηση προς τον πληθυσμό.

