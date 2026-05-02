Πληθωρισμός στην Ευρώπη: Ο Όλι Ρεν προειδοποιεί για δυναμική αντίδραση της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας σύσφιξης, όσο οι πιέσεις σε τιμές και μισθούς κρατούν ζωντανό τον φόβο ότι ο πληθωρισμός μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια.

02 Μάι. 2026 15:28
Ο πληθωρισμός στην Ευρώπη παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τον Όλι Ρεν να προειδοποιεί ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά, αν οι αυξήσεις σε τιμές και μισθούς αρχίσουν να παγιώνονται στην οικονομία.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ χαρακτήρισε τον πληθωρισμό σημαντικό πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Όπως είπε, μέχρι στιγμής «δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια» σημαντικών επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία, ωστόσο η κατάσταση δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Ο Ρεν σημείωσε ότι, αν διαπιστωθεί πως οι πληθωριστικές πιέσεις περνούν πιο μόνιμα στην οικονομία μέσω υψηλότερων μισθών και τιμών, τότε η απάντηση της νομισματικής πολιτικής θα πρέπει να είναι άμεση.

«Αν διαπιστώσουμε ότι αυτό συμβαίνει, είναι σαφές ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να αντιδράσει δυναμικά και γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση

Πληθωρισμός στην Ευρώπη και νέα στάση αναμονής από την ΕΚΤ

Σύμφωνα με τον Όλι Ρεν, ένα μέρος της προσαρμογής έχει ήδη γίνει από τις ίδιες τις αγορές, καθώς τα επιτόκια της αγοράς έχουν αυξηθεί. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η ΕΚΤ παραμένει υπεύθυνη για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

«Αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις της αγοράς κάνουν ήδη μέρος της δουλειάς της Κεντρικής Τράπεζας, καθώς τα επιτόκια της αγοράς έχουν ήδη υποστεί κάποια αύξηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα διασφαλίσει σε κάθε περίπτωση ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί μεσοπρόθεσμα», είπε.

Ο ίδιος απέρριψε, παράλληλα, τις αιτιάσεις ότι τα μέλη της ΕΚΤ επηρεάζονται από τις αγορές. Όπως τόνισε, οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται με βάση τις πιέσεις της αγοράς, αλλά με κριτήριο το συμφέρον της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Θέλω να τονίσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν καθοδηγείται από τις δυνάμεις της αγοράς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι βασικός στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών, αλλά και η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Τα επιτόκια στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Ιουνίου

Στο παρασκήνιο, η συζήτηση για τα επιτόκια παραμένει ανοιχτή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, αξιωματούχοι της ΕΚΤ θεωρούν πολύ πιθανή μια νέα αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου, εκτός αν υπάρξουν θετικές εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας και στον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Το ενδεχόμενο νέας αύξησης δεν περιορίζεται μόνο στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η ΕΚΤ ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο 2026, λόγω των εύθραυστων ισορροπιών που επικρατούν διεθνώς.

Η στάση της ΕΚΤ δείχνει ότι, παρά την απουσία εμφανών ισχυρών επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία μέχρι στιγμής, ο κίνδυνος πιο επίμονου πληθωρισμού δεν έχει απομακρυνθεί. Για τη Φρανκφούρτη, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι αυξήσεις στις τιμές θα μείνουν προσωρινό φαινόμενο ή αν θα περάσουν βαθύτερα στην οικονομία μέσω μισθών, κόστους και προσδοκιών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
