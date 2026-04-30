Αμετάβλητα διατήρησε τα βασικά της επιτόκια η ΕΚΤ, επιβεβαιώνοντας για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση ότι δεν βιάζεται να αλλάξει πορεία στη νομισματική της πολιτική.

Στη σημερινή συνεδρίαση, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να κρατήσει σταθερά και τα τρία βασικά επιτόκια, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον πληθωρισμό, την ενέργεια και τη γενικότερη πορεία της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παραμένει στο 2,00%, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,15% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,40%.

Στάση αναμονής από την ΕΚΤ

Με την απόφασή της, η ΕΚΤ επιλέγει να διατηρήσει τη στάση αναμονής, καθώς τα νεότερα στοιχεία κρίνονται σε γενικές γραμμές συμβατά με την προηγούμενη αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία του πληθωρισμού.

Ωστόσο, στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα επισημαίνει ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν γίνει πιο έντονοι.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνέντευξη Τύπου της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15:45.

Οι τιμές ενέργειας και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, γεγονός που ασκεί ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό και επηρεάζει αρνητικά το οικονομικό κλίμα.

Η Τράπεζα σημειώνει ότι οι μεσοπρόθεσμες συνέπειες για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της αναστάτωσης στις τιμές της ενέργειας, αλλά και από το εύρος των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων.

Όπως υπογραμμίζει, όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος και όσο οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, τόσο μεγαλύτερος μπορεί να είναι ο αντίκτυπος στον γενικότερο πληθωρισμό και στην οικονομία.

Κριστίν Λαγκάρντ: Να απεξαρτηθούμε από αμερικανικές ψηφιακές πληρωμές!

Οι επόμενες αποφάσεις θα κριθούν από τα στοιχεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένο στον στόχο να σταθεροποιηθεί ο πληθωρισμός στο 2% μεσοπρόθεσμα.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η ζώνη του ευρώ εισήλθε στη νέα περίοδο ενεργειακής πίεσης με πληθωρισμό κοντά στον στόχο και με μια οικονομία που έχει δείξει αντοχές τα τελευταία τρίμηνα.

Οι πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθεροποιημένες, αν και οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες έχουν μετακινηθεί αισθητά προς τα πάνω.

Η ΕΚΤ ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά στοιχεία.

Οι αποφάσεις για τα επιτόκια θα εξαρτώνται από την αξιολόγηση των προοπτικών του πληθωρισμού, τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει, τέλος, ότι δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία στα επιτόκια.

