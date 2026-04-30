Πετρέλαιο: Σοκ στις τιμές, το Brent σκαρφάλωσε στα 120 δολάρια

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την έντονη ανοδική τους πορεία στις διεθνείς αγορές, μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent εκτινάχθηκαν κατά 8%, φτάνοντας τα 120 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022, καθώς οι αγορές προεξόφλησαν παρατεταμένη κρίση και περιορισμένες πιθανότητες άμεσης αποκλιμάκωσης ή επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και το αμερικανικό αργό WTI, το οποίο κινείται πάνω από τα 109 δολάρια το βαρέλι, με εβδομαδιαία κέρδη που αγγίζουν επίσης το 15%.

Η κύρια αιτία της έντασης στην αγορά είναι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει οδηγήσει σε διακοπή σημαντικών ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Τα στενά αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου, και οποιαδήποτε διαταραχή εκεί επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ, εκτιμώντας ότι η κίνηση αυτή θα συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών. Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε τη δέσμευσή του να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, οι αρχές προειδοποίησαν για πιθανά αντίποινα σε περίπτωση συνέχισης του αποκλεισμού, κατηγορώντας την αμερικανική ηγεσία ότι επιδιώκει να πιέσει οικονομικά το Ιράν και να προκαλέσει εσωτερική αποσταθεροποίηση.

Την ίδια ώρα, τα επίσημα στοιχεία από τις ΗΠΑ δείχνουν σημαντική μείωση στα αποθέματα αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης. Οι εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, γεγονός που υπογραμμίζει την περιορισμένη διαθεσιμότητα προσφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών ενέργειας.

