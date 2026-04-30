Φαύλος κύκλος χρεών: Γιατί οι 72 δόσεις κινδυνεύουν να μείνουν… άδειες

Τα νέα χρέη προς την Εφορία το πρώτο δίμηνο του 2026 έφτασαν τα 2,136 δισ. ευρώ, δημιουργώντας σημαντικά εμπόδια για την ένταξη φορολογουμένων στη νέα ρύθμιση.

30 Απρ. 2026 7:44
Pelop News

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, περιορίζοντας την απήχηση της επικείμενης ρύθμισης των 72 δόσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το πρώτο δίμηνο του 2026 δημιουργήθηκαν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 2,136 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των οφειλών προέρχεται από απλήρωτους φόρους νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία προγραμματίζεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο. Παρότι το μέτρο παρέχει τη δυνατότητα αποπληρωμής παλαιών οφειλών σε πολλές δόσεις, συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις.

Βασική απαίτηση για την ένταξη είναι η πλήρης τακτοποίηση όλων των νέων χρεών που έχουν δημιουργηθεί από το 2024 και μετά, είτε εφάπαξ είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων. Αυτή η υποχρέωση δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, καθώς καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα παλαιές και νέες οφειλές.

Ως αποτέλεσμα, διαμορφώνεται ένας φαύλος κύκλος: η συνεχής αύξηση των νέων ληξιπρόθεσμων χρεών μειώνει τη δυνατότητα ένταξης σε ρυθμίσεις, ενώ η μη ένταξη οδηγεί σε περαιτέρω διόγκωση του συνολικού ιδιωτικού χρέους.

Σήμερα, από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία που ξεπερνούν τα 114 δισ. ευρώ, μόλις 5,26 δισ. ευρώ βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 6,65% του συνόλου.

Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων θα αφορά οφειλές που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Δικαίωμα ένταξης έχουν και όσοι έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι συνεπείς στα νεότερα χρέη τους.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η επιτυχία του μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ευελιξία των όρων ένταξης, καθώς η αυστηρότητα των προϋποθέσεων ενδέχεται να περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των φορολογουμένων που θα μπορέσουν να ωφεληθούν.

