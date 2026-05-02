Ναύπλιο: Η Κεφαλογιάννη ανοίγει το Mediterranean Yacht Show και στέλνει μήνυμα για τον θαλάσσιο τουρισμό

Στο Ναύπλιο βρίσκεται η Όλγα Κεφαλογιάννη με αφορμή την επίσημη έναρξη του 11ου Mediterranean Yacht Show, μιας από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του θαλάσσιου τουρισμού στη Μεσόγειο και, σύμφωνα με τους διοργανωτές, της μεγαλύτερης έκθεσης επανδρωμένων επαγγελματικών σκαφών αναψυχής στον κόσμο. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενείται από τις 2 έως τις 6 Μαΐου στο λιμάνι της πόλης και τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Η υπουργός αναμένεται να εγκαινιάσει επισήμως τη διοργάνωση το απόγευμα του Σαββάτου, σε μια στιγμή με ιδιαίτερο συμβολισμό για την εικόνα της Ελλάδας στη διεθνή αγορά του yachting. Η ίδια η διοργάνωση έχει χτίσει ισχυρό αποτύπωμα τα τελευταία χρόνια, προσελκύοντας εκατοντάδες brokers, δεκάδες εκθέτες και περισσότερα από 100 σκάφη στη φετινή της έκδοση, κάτι που δείχνει και το ειδικό βάρος της για τον ελληνικό τουρισμό πολυτελείας.

Κατά την παραμονή της στο Ναύπλιο, η Όλγα Κεφαλογιάννη κινήθηκε και εκτός του αυστηρά θεσμικού πλαισίου της διοργάνωσης, επιλέγοντας να περπατήσει στην πόλη μαζί με τα παιδιά της και να αναδείξει δημόσια την ιστορική και πολιτιστική της ταυτότητα. Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε τη διαδρομή της από την Ακροναυπλία έως τα στενά της παλιάς πόλης, κάνοντας ειδική αναφορά στα αρχοντικά, στους ναούς και στα τοπόσημα του ιστορικού κέντρου.

Στην ανάρτησή της στάθηκε ιδιαίτερα στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, έξω από τον οποίο δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, αλλά και στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου, στην Παναγία και στον Άγιο Νικόλαο. Η επίσκεψή της ολοκληρώθηκε στην πλατεία Συντάγματος, δίνοντας και έναν πιο συμβολικό τόνο στην παρουσία της στην πρώτη πρωτεύουσα του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Η παρουσία της υπουργού στο Ναύπλιο δεν αφορά μόνο μια εθιμοτυπική συμμετοχή σε μια μεγάλη διοργάνωση. Έρχεται να ενισχύσει πολιτικά και θεσμικά το μήνυμα ότι η Ελλάδα επενδύει όλο και περισσότερο σε ειδικές μορφές τουρισμού με υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως το yachting, συνδέοντάς τες ταυτόχρονα με τον πολιτισμό, την ιστορία και την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε προορισμού. Σε αυτή τη λογική, το Ναύπλιο λειτουργεί όχι μόνο ως τόπος φιλοξενίας μιας διεθνούς έκθεσης, αλλά και ως σκηνικό προβολής ενός πιο σύνθετου τουριστικού αφηγήματος για τη χώρα.

