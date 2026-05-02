Αθηνά Λινού για Τσίπρα: «Το πιο πιθανό ναι» σε ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας

Θετικά τοποθετήθηκε η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού απέναντι στο ενδεχόμενο να συμπορευτεί πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας μια απάντηση που προσθέτει πολιτικό βάρος στη συζήτηση γύρω από τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Μιλώντας στην εκπομπή «Αποδελτίωση» της ΕΡΤ3, η κ. Λινού δεν έκλεισε την πόρτα σε μια τέτοια προοπτική, αντιθέτως άφησε σαφώς να φανεί ότι τη βλέπει θετικά.

Αναφερόμενη στο μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, όπως είπε, δεν πρόκειται για προσωπικό κείμενο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά για δουλειά μιας ευρύτερης ομάδας, στην οποία συμμετείχαν πολιτικοί επιστήμονες. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να δώσει έμφαση στη συλλογική του διάσταση και όχι σε μια αμιγώς προσωποκεντρική πρωτοβουλία. Το ίδιο το Ινστιτούτο έδωσε στη δημοσιότητα το μανιφέστο με τίτλο «Η Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής», ως κείμενο που επιδιώκει σύγκλιση δυνάμεων στον χώρο αριστερά του κέντρου.

Στην ερώτηση αν θα εντασσόταν σε ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, παραδίδοντας την έδρα της, η Αθηνά Λινού απάντησε ότι πρόκειται για ζήτημα που χρειάζεται σκέψη και παρακολούθηση των εξελίξεων, σημειώνοντας ότι απασχολεί συνολικά και τους ανεξάρτητους βουλευτές και όσους βρίσκονται σε φάση πολιτικής αναζήτησης. Ωστόσο, όταν της επισημάνθηκε ότι ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να τη θέλει στο νέο εγχείρημα, απάντησε «ελπίζω», ενώ σε νέα ερώτηση για το αν θα ανταποκρινόταν σε σχετικό κάλεσμα είπε: «το πιο πιθανό ναι».

Η ίδια υπενθύμισε επίσης ότι έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα και, όπως ανέφερε, η συνεργασία αυτή ήταν πολύ καλή. Παράλληλα, φρόντισε να βάλει στο τραπέζι και τις δικές της πολιτικές προτεραιότητες, εξηγώντας ότι δύο από τα θέματα που τη νοιάζουν περισσότερο είναι η αντιμετώπιση της μοναξιάς στους ηλικιωμένους και η στήριξη του μαθητικού πληθυσμού μέσα από ένα πρόγραμμα καθολικής σίτισης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Αθηνά Λινού υπογράμμισε ότι αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει σοβαρός, τεκμηριωμένος διάλογος και συνεργασίες με ουσιαστικό περιεχόμενο. Όπως ανέφερε, προτεραιότητά της παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσα από πολιτικές που μπορούν πράγματι να εφαρμοστούν, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το πολιτικό ενδεχόμενο, αλλά θέτοντας και το δικό της περιεχόμενο στη συζήτηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



