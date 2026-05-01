Μανιφέστο Τσίπρα: Το ιδεολογικό στίγμα για τη «Νέα Κυβερνώσα Αριστερά»

Ανήμερα της Πρωτομαγιάς, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα ακόμη βήμα στην ανακοίνωση του νέου κόμματος, δίνοντας στη δημοσιότητα το «μανιφέστο» των θέσεων που θα πρεσβεύει.

Σύγκλιση τριών ρευμάτων της Αριστεράς

Το κείμενο, που εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτο Τσίπρα, αναδεικνύει ως «κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα» τη σύγκλιση τριών βασικών ιδεολογικών ρευμάτων του 20ού αιώνα:

της Σοσιαλδημοκρατίας

της Ριζοσπαστικής και Ανανεωτικής Αριστεράς

της Πολιτικής Οικολογίας

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός νέου, συνεκτικού πολιτικού πλαισίου που θα δώσει απαντήσεις στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, υπερβαίνοντας τους υφιστάμενους κομματικούς σχηματισμούς.

«Η διάκριση Αριστεράς – Δεξιάς είναι πιο επίκαιρη από ποτέ»

Στο μανιφέστο υπογραμμίζεται ότι η διάκριση Αριστεράς και Δεξιάς όχι μόνο δεν έχει ξεπεραστεί, αλλά παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ενίσχυσης της ακροδεξιάς και διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

Οι συντάκτες του κειμένου, με επικεφαλής τον Γιώργο Σιακαντάρη, επιχειρούν να θέσουν τις βάσεις για μια νέα προοδευτική συμπαράταξη, με σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό και φιλοδοξία διακυβέρνησης.

Οι βασικές αρχές της «Κυβερνώσας Αριστεράς»

Το μανιφέστο περιγράφει ένα πλαίσιο πολιτικών αρχών που περιλαμβάνει:

Ενίσχυση της εργασίας και μείωση των ανισοτήτων

Προάσπιση των δημόσιων αγαθών (ενέργεια, νερό, περιβάλλον)

Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους (υγεία, παιδεία, πολιτισμός)

Εμβάθυνση της δημοκρατίας και της διαφάνειας

Προοδευτική φορολογία και αναδιανομή εισοδήματος

Διασφάλιση αξιοπρεπών μισθών και εργασιακών συνθηκών

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην αποκέντρωση και την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Κριτική στο σημερινό μοντέλο διακυβέρνησης

Το κείμενο ασκεί έντονη κριτική στο υφιστάμενο μοντέλο διακυβέρνησης, κάνοντας λόγο για:

συγκεντρωτισμό εξουσίας

διεύρυνση ανισοτήτων

αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους

Στον αντίποδα, προτείνεται η μετάβαση σε ένα «συνεργατικό κράτος», με ενεργή συμμετοχή των πολιτών και ενίσχυση των θεσμών.

Η «κοινωνία της αγωνίας» στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη «νέα κοινωνική πλειοψηφία», που βιώνει ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Το μανιφέστο επιχειρεί να εκφράσει:

τα μεσαία στρώματα

τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

τους μικρομεσαίους επαγγελματίες

τους «χαμένους της παγκοσμιοποίησης»

Η απάντηση, σύμφωνα με το κείμενο, είναι η «ανάκτηση μιας αξιοβίωτης ζωής» με κοινωνική δικαιοσύνη και ασφάλεια.

Νέος πατριωτισμός και επιστροφή του κράτους

Το μανιφέστο εισάγει την έννοια ενός «νέου πατριωτισμού», που θα μετατρέψει τους πολίτες από παθητικούς παρατηρητές σε ενεργούς συνδιαμορφωτές της πολιτικής ζωής.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη «επιστροφής του κράτους» ως βασικού εγγυητή της κοινωνικής δικαιοσύνης, απέναντι σε ένα μοντέλο περιορισμένου ρόλου που –όπως σημειώνεται– ευνοεί τις ανισότητες.

Προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου

Κεντρικό πολιτικό ζητούμενο του μανιφέστου είναι η συγκρότηση ενός νέου προοδευτικού πόλου «στα αριστερά του κέντρου», που θα ενώσει:

την εμπειρία διακυβέρνησης της Σοσιαλδημοκρατίας

τον ριζοσπαστισμό της Αριστεράς

την οικολογική σκέψη των Πράσινων

Η πρωτοβουλία αυτή εκλαμβάνεται ως η απαρχή μιας ευρύτερης πολιτικής διεργασίας, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας παράταξης εξουσίας.

Ένα πολιτικό εγχείρημα που μόλις ξεκινά

Το μανιφέστο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας πολιτικής προσπάθειας για τον Αλέξης Τσίπρας, η οποία φιλοδοξεί να επανακαθορίσει τον χώρο της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται να δείξει αν η θεωρητική αυτή σύνθεση μπορεί να μεταφραστεί σε πολιτική δυναμική και εκλογική απήχηση.

