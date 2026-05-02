Χεζμπολάχ κατά LBCI για το viral βίντεο τύπου Angry Birds: «Προσβλητικό και χυδαίο»

Viral διαστάσεις έχει πάρει από την Παρασκευή ένα σατιρικό βίντεο που δημοσίευσε το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο LBCI, στο οποίο ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ και μαχητές της οργάνωσης εμφανίζονται ως καρικατούρες εμπνευσμένες από το βιντεοπαιχνίδι Angry Birds. Το βίντεο παρουσιάζει τους μαχητές της Χεζμπολάχ ως «πουλιά» να συγκρούονται με Ισραηλινούς που απεικονίζονται ως «γουρούνια», σε μια σατιρική αντιστροφή που προκάλεσε άμεση πολιτική και κοινωνική ένταση.

Η Χεζμπολάχ αντέδρασε οξύτατα το Σάββατο, καταδικάζοντας το βίντεο ως «προσβλητικό» και κάνοντας λόγο για «φθηνές προσβολές» που ρίχνουν την πολιτική αντιπαράθεση «σε αηδιαστικό επίπεδο». Παράλληλα, κάλεσε τους υποστηρικτές της να μην παρασυρθούν από τη διαμάχη, δείχνοντας ότι αντιλαμβάνεται το θέμα όχι απλώς ως τηλεοπτική σάτιρα αλλά ως επεισόδιο με καθαρή πολιτική και συμβολική φόρτιση.

Το περιστατικό δεν έμεινε εκεί. Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρικτές της Χεζμπολάχ απάντησαν με προσβλητικές εικόνες που στόχευαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών, Μπεσάρα Ράι, κίνηση που προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων και ανέβασε κι άλλο την ένταση σε ένα ήδη εύφλεκτο πολιτικό και θρησκευτικό περιβάλλον. Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν παρενέβη ζητώντας να σταματήσουν οι προσβολές κατά χριστιανικών και μουσουλμανικών θρησκευτικών ηγεσιών, απευθύνοντας έκκληση για αυτοσυγκράτηση και εθνική ενότητα.

הסרטון שמטריף את תומכי חיזבאללה.

ערוץ החדשות LBCI פרסם סרטון עם דומותו של נעים קאסם כ- אנגרי בירד, ומנגד שם את הישראלים כחזרזירים, לפי הדמויות במשחק.

אבל בניגוד למשחק, כאן נראה שדווקא החזרזירים מנצחים את הציפורים שנראים כלואים בסיטואציה שלא יודעים איך לצאת ממנה. pic.twitter.com/Al5ZhyistZ — Jonathan Elkhoury- جوناثان الخوري (@Jonathan_Elk) May 2, 2026

Η υπόθεση φωτίζει για ακόμη μία φορά το εύθραυστο όριο ανάμεσα στη σάτιρα, την πολιτική αντιπαράθεση και τη θρησκευτική ευαισθησία στον Λίβανο. Αν και η χώρα θεωρείται πιο ανοιχτή σε θέματα έκφρασης σε σχέση με άλλες αραβικές κοινωνίες, τα μέσα ενημέρωσης, οι καλλιτέχνες και οι σατιρικές φωνές βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με οργανωμένες εκστρατείες πίεσης όταν το περιεχόμενό τους αγγίζει ισχυρά πολιτικά ή θρησκευτικά πρόσωπα.

Το timing δίνει στο θέμα ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Η αντιπαράθεση εξελίσσεται ενώ ο Λίβανος παραμένει υπό πίεση από τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, που ξέσπασε μετά την επίθεση της οργάνωσης στις 2 Μαρτίου, με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στα μέσα Απριλίου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ένα σατιρικό βίντεο δεν αντιμετωπίζεται ως απλό τηλεοπτικό σχόλιο, αλλά ως παρέμβαση σε μια ήδη φορτισμένη σύγκρουση για ισχύ, επιρροή και συμβολισμό μέσα στη λιβανέζικη κοινωνία.

