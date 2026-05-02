Ηράκλειο: Παραδίδεται και ο αδελφός του συλληφθέντα για την αιματηρή επίθεση έξω από μπαρ

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του αιματηρού επεισοδίου που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο, καθώς όλα δείχνουν ότι παραδίδεται και ο αδελφός του ατόμου που έχει ήδη συλληφθεί για την υπόθεση. Πρόκειται για μια υπόθεση ακραίας βίας, με διαδοχικές σκηνές που περιλαμβάνουν μαχαίρωμα, όπλο, καταδίωξη και πρόσκρουση οχήματος σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, όλα ξεκίνησαν όταν ο πορτιέρης του καταστήματος δεν επέτρεψε την είσοδο σε τρεις νεαρούς. Εκείνοι αποχώρησαν προσωρινά, όμως λίγο αργότερα επέστρεψαν, αυτή τη φορά οπλισμένοι με μαχαίρια και αβολίδωτα όπλα. Τότε, σύμφωνα με τη δικογραφία, επιτέθηκαν τόσο στον 57χρονο πορτιέρη όσο και σε έναν 34χρονο θαμώνα που βρισκόταν μαζί του στην είσοδο.

Τι λέει η δικογραφία

Κατά τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ανήλικος της παρέας είναι εκείνος που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρη. Αμέσως μετά ακολούθησε καταδίωξη, με το θύμα και τον 34χρονο θαμώνα να κυνηγούν τους τρεις νεαρούς.

Στο μεταξύ, δύο από αυτούς επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό τους και επιχείρησαν να φύγουν κινούμενοι ανάποδα στη λεωφόρο Ιωνίας. Ο 34χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τους πέταξε ένα σκαμπό, σπάζοντας το πίσω τζάμι του οχήματος, ενώ ο 23χρονος, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν πεζός, φέρεται να πυροβόλησε προκειμένου να τους σταματήσει.

Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 57χρονος κατάφερε να πλησιάσει το αυτοκίνητο και να σπάσει το τζάμι του οδηγού. Τότε ο ανήλικος οδηγός φέρεται να έβαλε όπισθεν, παρασύροντας τον 57χρονο και ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα. Η πορεία του οχήματος συνεχίστηκε ανεξέλεγκτα, μέχρι που προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και ακινητοποιήθηκε. Οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν και τράπηκαν σε φυγή πεζή.

Συνελήφθη ο 23χρονος, παραδίδεται και ο αδελφός

Οι άνδρες της Άμεσης Δράσης εντόπισαν λίγο αργότερα τον 23χρονο στη λεωφόρο Παπανδρέου, έχοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όπλο στο χέρι, και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Πλέον, η υπόθεση περνά σε νέο στάδιο, καθώς στη διάθεση της Δικαιοσύνης φαίνεται πως τίθεται και ο αδελφός του. Ο δικηγόρος των δύο αδελφών, Γιώργος Λιονάκης, ανέφερε ότι είχε ήδη ενημερωθεί πως η παράδοση θα γίνει άμεσα, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Όπως δήλωσε, η καθυστέρηση που υπήρξε μέχρι τώρα οφειλόταν σε προσωπικό του πρόβλημα υγείας. Πρόσθεσε ακόμη ότι, από τη στιγμή που θα μελετηθεί η δικογραφία, θα δοθούν απαντήσεις για τις κατηγορίες, τις συνθήκες του επεισοδίου και όσα ακριβώς προηγήθηκαν.

Στο νοσοκομείο ο πορτιέρης

Ο 57χρονος πορτιέρης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο Ηράκλειο, όχι μόνο λόγω της αγριότητας των όσων περιγράφονται, αλλά και επειδή εκτυλίχθηκε σε δημόσιο χώρο, με βία που κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



