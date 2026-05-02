Καιρός: Φεύγει το ψύχος των πρώτων ημερών του Μαΐου, έρχεται άνοδος φτάνοντας έως και τους 30°C

Μετά από ένα Σαββατοκύριακο που θυμίζει περισσότερο τέλη χειμώνα παρά αρχές Μαΐου, ο καιρός ετοιμάζεται να αλλάξει πρόσωπο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι τοπικές βροχές και οι ισχυροί βοριάδες που επιμένουν σε πολλές περιοχές της χώρας δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε πιο ήπιες και στη συνέχεια αισθητά θερμότερες συνθήκες, με τη νέα εβδομάδα να φέρνει καθαρή άνοδο του υδραργύρου.

Σύμφωνα με την εικόνα των επόμενων ημερών, μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου το σκηνικό παραμένει σχεδόν αμετάβλητο. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως και τα 9. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με τις μέγιστες να μην ξεπερνούν γενικά τους 15 με 17 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τους 19 με 20 στα δυτικά.

Η αλλαγή αρχίζει να φαίνεται από τη Δευτέρα 4 Μαΐου. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας μεγαλώνουν, οι άνεμοι σταδιακά υποχωρούν και η θερμοκρασία παίρνει την ανηφόρα. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στις διαθέσιμες προβλέψεις πόλεων, με την Πάτρα να ανεβαίνει από τους 17 βαθμούς της Κυριακής στους 21 τη Δευτέρα, την Αθήνα από τους 14 στους 20 και τη Θεσσαλονίκη από τους 16 στους 21 βαθμούς.

Από την Τρίτη και μετά, η άνοδος γίνεται πιο αισθητή. Στα ηπειρωτικά, οι μέγιστες τιμές αναμένεται να φτάσουν τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κινηθούν περίπου στους 22 με 24. Αντίστοιχη εικόνα διατηρείται και την Τετάρτη, με ανοιξιάτικο πλέον καιρό και θερμοκρασίες σαφώς πιο κοντά σε όσα θα περίμενε κανείς για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου.

Προς τα τέλη της εβδομάδας, το θερμόμετρο ενδέχεται να ανέβει ακόμη περισσότερο. Η γενική τάση δείχνει ότι την Πέμπτη οι μέγιστες στα ηπειρωτικά μπορεί να προσεγγίσουν τους 28 με 30 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείεται από την Πέμπτη προς την Παρασκευή και κυρίως ενόψει του επόμενου Σαββατοκύριακου 9-10 Μαΐου να υπάρξει περαιτέρω άνοδος, εφόσον επιβεβαιωθεί η μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική. Το σενάριο αυτό, πάντως, δεν θεωρείται ακόμη πλήρως κλειδωμένο και θα χρειαστεί επιβεβαίωση τις επόμενες ημέρες.

Με απλά λόγια, η χώρα περνά μέσα σε λίγα 24ωρα από ένα σκηνικό με ψυχρό αέρα, βροχές και θυελλώδεις ανέμους σε μια πιο κανονική ανοιξιάτικη φάση, με τάση μάλιστα για σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές. Αυτή ακριβώς η απότομη μεταβολή είναι και το στοιχείο που ξεχωρίζει στο νέο δελτίο του καιρού: από το ασυνήθιστα κρύο ξεκίνημα του Μαΐου, σε μια εβδομάδα που μπορεί να κλείσει με θερμοκρασίες έως και 30 βαθμούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



