Καιρός: Κυριακή με «άρωμα» χειμώνα, βροχές, καταιγίδες και βοριάδες έως 9 μποφόρ

Με σκηνικό που θυμίζει περισσότερο τέλος χειμώνα παρά αρχές Μαΐου θα ξημερώσει η Κυριακή σε όλη τη χώρα, καθώς η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν σε αρκετές περιοχές και οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στα νοτιοανατολικά δεν αποκλείεται να αγγίξουν και τα 9.

Σύμφωνα με την επίσημη πρόγνωση της ΕΜΥ, τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, όπου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα καταιγίδες. Στα ηπειρωτικά ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από το βράδυ, όμως η ημέρα θα κυλήσει με ξεκάθαρα φθινοπωρινό καιρικό αποτύπωμα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι λιγότερο επιβαρυμένος, χωρίς όμως να λείψουν οι τοπικές αστάθειες. Στο νότιο Ιόνιο και στη δυτική Πελοπόννησο θα αναπτυχθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας προβλέπονται ακόμη και τοπικές χιονοπτώσεις, στοιχείο που από μόνο του δείχνει πόσο ασυνήθιστο είναι το σκηνικό για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου.

Για τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο, η πρόγνωση δείχνει λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα αυξηθούν, με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει εκεί τους 19 με 20 βαθμούς, λίγο υψηλότερα από τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η συνολική αίσθηση ψυχρού καιρού για την εποχή. Στην Πάτρα, ειδικότερα, η Κυριακή προβλέπεται με διαστήματα ήλιου και λίγες νεφώσεις, αλλά και πιθανότητα σύντομης βροχής, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 17 βαθμούς.

Στην Αττική, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν γρήγορα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βελτίωση αναμένεται από το βράδυ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 16 βαθμούς και στα ανατολικά να είναι ακόμη χαμηλότερη. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς πρόσκαιρες καταιγίδες έως το μεσημέρι, πριν αρχίσει σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κινηθεί και εκεί από 8 έως 16 βαθμούς.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο και ειδικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου οι βόρειοι άνεμοι θα είναι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις. Η ΕΜΥ προβλέπει 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9, κάτι που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας στις μετακινήσεις και στη θαλάσσια δραστηριότητα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει καθηλωμένη σε επίπεδα που δεν θυμίζουν καθόλου Μάιο. Στα δυτικά θα φτάσει έως τους 19 με 20 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί γενικά από 15 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με ακόμη χαμηλότερες τιμές στα ορεινά και στις πιο ψυχρές περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Το βασικό χαρακτηριστικό της Κυριακής, λοιπόν, δεν θα είναι μόνο οι βροχές ή οι άνεμοι, αλλά αυτή η επίμονη αίσθηση χειμωνιάτικης επιστροφής μέσα στην καρδιά της άνοιξης.

