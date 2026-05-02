Ζάκυνθος: Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου για το ημιβυθισμένο τουριστικό σκάφος στον Άγιο Σώστη

Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Λιμεναρχείο Ζακύνθου έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία για το περιστατικό ημιβύθισης επιβατηγού – τουριστικού πλοίου στον λιμενίσκο του Αγίου Σώστη Λιθακίας.

Όπως αναφέρεται, τις πρωινές ώρες σήμερα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ζακύνθου για το συμβάν, το οποίο αφορούσε σκάφος που βρισκόταν ελλιμενισμένο χωρίς επιβαίνοντες.

Στελέχη του Λιμεναρχείου μετέβησαν άμεσα στο σημείο και διαπίστωσαν ότι το πλοίο είχε ημιβυθιστεί, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου για να συνδράμει στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής έγινε απάντληση των υδάτων από το εσωτερικό του πλοίου και στη συνέχεια το σκάφος ανελκύστηκε σε χερσαίο χώρο.

Απαγορεύτηκε ο απόπλους

Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, που έχει αναλάβει και την προανάκριση για την υπόθεση, προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου.

Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να προσκομιστεί το προβλεπόμενο βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα, ώστε να διαπιστωθεί επισήμως ότι το σκάφος μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια σε λειτουργία.

