Ζάκυνθος: Πλοίο χτύπησε στον μόλο κατά την πρόσδεση στο λιμάνι

Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι της Ζακύνθου, όταν πλοίο από την Κυλλήνη προσέκρουσε στον μόλο την ώρα της πρόσδεσης. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όμως καταγράφηκαν ζημιές στο πλοίο.

02 Μάι. 2026 15:34
Pelop News

Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στο λιμάνι της Ζακύνθου, όταν πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κυλλήνη προς το νησί προσέκρουσε στον μόλο κατά τη διαδικασία πρόσδεσης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους επιβάτες, οι οποίοι παρακολούθησαν με αγωνία όσα συνέβησαν, χωρίς πάντως να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν φθορές στο πλοίο, οι οποίες αποτυπώνονται και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν αμέσως μετά το συμβάν.

