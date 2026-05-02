Ζάκυνθος: Πλοίο χτύπησε στον μόλο κατά την πρόσδεση στο λιμάνι

Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στο λιμάνι της Ζακύνθου, όταν πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κυλλήνη προς το νησί προσέκρουσε στον μόλο κατά τη διαδικασία πρόσδεσης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους επιβάτες, οι οποίοι παρακολούθησαν με αγωνία όσα συνέβησαν, χωρίς πάντως να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν φθορές στο πλοίο, οι οποίες αποτυπώνονται και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν αμέσως μετά το συμβάν.

