Πάτρα: Kατέρρευσε τεράστιο κλαδί δένδρου, από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, ΦΩΤΟ

Στην Πάτρα ανησυχία και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η ξαφνική πτώση ενός πολύ μεγάλου κλαδιού δένδρου στην οδό Έλληνος Στρατιώτου.

Το κλαδί προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν περνούσαν από το σημείο πεζοί. Πάντως υπήρξαν ζημιές σε δύο σταθμευμένα δίκυκλα.

Στο σημείο κατέφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και άνδρες της προχώρησαν στην κοπή και απομάκρυνση του κλαδιού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η κυκλοφορία στην περιοχή.

Εννοείται ότι και αυτό το συμβάν φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη τακτικού ελέγχου και συντήρησης των δέντρων σε κατοικημένες περιοχές, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια επικίνδυνα περιστατικά, που έχουν παρατηρηθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



