Πάτρα: Kατέρρευσε τεράστιο κλαδί δένδρου, από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, ΦΩΤΟ

Πάντως υπήρξαν ζημιές σε δύο σταθμευμένα δίκυκλα

Πάτρα: Kατέρρευσε τεράστιο κλαδί δένδρου, από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, ΦΩΤΟ
02 Μάι. 2026 14:26
Pelop News

Στην Πάτρα ανησυχία και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η ξαφνική πτώση ενός πολύ μεγάλου κλαδιού δένδρου στην οδό Έλληνος Στρατιώτου.

Πάτρα: Τζιπ έπεσε σε σταθμευμένα αμάξια, το ένα «ανέβηκε» στο πεζοδρόμιο και χτύπησε μία γυναίκα!

Το κλαδί προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν περνούσαν από το σημείο πεζοί. Πάντως υπήρξαν ζημιές σε δύο σταθμευμένα δίκυκλα.
Στο σημείο κατέφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και άνδρες της προχώρησαν στην κοπή και απομάκρυνση του κλαδιού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η κυκλοφορία στην περιοχή.

Εννοείται ότι και αυτό το συμβάν φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη τακτικού ελέγχου και συντήρησης των δέντρων σε κατοικημένες περιοχές, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια επικίνδυνα περιστατικά, που έχουν παρατηρηθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:36 Ακύλας: Η πρώτη εικόνα από τη σκηνική εμφάνιση της Ελλάδας στη Eurovision 2026
15:34 Ζάκυνθος: Πλοίο χτύπησε στον μόλο κατά την πρόσδεση στο λιμάνι
15:30 Αδυνατίζει και ρίχνει τη χοληστερόλη: Το θεραπευτικό μπαχαρικό που κάνει θραύση!
15:28 Πληθωρισμός στην Ευρώπη: Ο Όλι Ρεν προειδοποιεί για δυναμική αντίδραση της ΕΚΤ
15:25 Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, φινάλε στη σειρά ή παράταση;
15:15 Νίκος Μουρατίδης: «Στενοχωριέμαι πολύ για τον Μαζωνάκη»
15:03 Έτρεχε με 240 χλμ. και καμάρωνε, τον εντόπισαν μέσω social media
15:01 Η μάχη του πορτοφολιού: Οι ψηφιακές πληρωμές κερδίζουν τα μετρητά – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
14:51 Άνοιξη και ήλιος: Πώς να προστατεύσετε σωστά το δέρμα σας
14:51 Γκαβασιάδης: «Το αξίζουμε που βρισκόμαστε εδώ και θέλουμε να πάμε ως το τέλος»
14:40 Νεκρός ομογενής αστυνομικός στο Σικάγο: Τον πυροβόλησε συλληφθείς μέσα σε νοσοκομείο
14:38 «Πλήρωσα το πρώτο κομμάτι κοκαΐνης», ο 23χρονος για τον θάνατο της Μυρτούς
14:31 Μπογκοτά: Νεκρός και τεμαχισμένος βρέθηκε 51χρονος από το Μπρούκλιν
14:26 Πάτρα: Kατέρρευσε τεράστιο κλαδί δένδρου, από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, ΦΩΤΟ
14:16 Εφορία: Τι πρέπει να κάνουν όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2025
14:12 «Έχω ζήσει τη ρητορική μίσους. Δεν μάσησα, τους μάσησα», ο Ιωάννης Μελισανίδης για την υπεράσπιση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας
14:00 Η ανάλυση του CNN: Σχεδόν όλοι είναι χαμένοι στον πόλεμο στο Ιράν
13:48 Πάτρα: Τζιπ έπεσε σε σταθμευμένα αμάξια, το ένα «ανέβηκε» στο πεζοδρόμιο και χτύπησε μία γυναίκα!
13:36 Η άνοδος της θερμοκρασίας «καίει» την Ευρώπη: Τι ισχύει, οι συνέπειες
13:24 Άδωνις Γεωργιάδης: Αποσύνδεση των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ