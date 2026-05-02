Πάτρα: Τζιπ έπεσε σε σταθμευμένα αμάξια, το ένα «ανέβηκε» στο πεζοδρόμιο και χτύπησε μία γυναίκα!

Στην Πάτρα συνέβη ένα περίεργο τροχαίο στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Νικαίας και Ιωνίας, τζιπ ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με δύναμη σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Πάτρα: Η φωτιά στο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Γούναρη

Μάλιστα ξέφυγε τόσο πολύ προκαλώντας τόσο ισχυρή πρόσκρουση, που το ένα σταθμευμένο όχημα «ανέβηκε» στο πεζοδρόμιο με συνέπεια να χτυπήσει μία άτυχη γυναίκα, η οποία εκείνη την ώρα περπατούσε ανυποψίαστη και αμέριμνη.

Στο σημείο σχεδόν αμέσως έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν την άτυχη γυναίκα και στη συνέχεια μετέφεραν στο Νοσοκομείο προκειμένου να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πλέον η Τροχαία Πατρών διενεργεί έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, όπως άλλωστε προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις.

