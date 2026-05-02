Πάτρα: Η φωτιά στο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Γούναρη

Στην Πάτρα αναστάτωση, προκλήθηκε το πρωί σήμερα (2/5/2026) στο κέντρο της πόλης, όταν ξέσπασε φωτιά σε μπαλκόνι σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Γούναρη 200, λίγο πριν τη συμβολή με την οδό Παλαιολόγου.

Όμως δεν πήρε διαστάσεις και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε άλλα διαμερίσματα ή κοινόχρηστους χώρους.

Πάντως στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

