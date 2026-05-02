«Γυαλιά-καρφιά» μία επιχείρηση: Μαγαζάτορες δέχονται αντίρροπες πιέσεις για προστασία

Ενα ακόμα περιστατικό με βανδαλισμό σε κατάστημα εστίασης, έρχεται να προβληματίσει για τα όσα συμβαίνουν στη νύχτα της Πάτρας και την εστίαση. Στόματα που μένουν κλειστά και περιστατικά που δεν καταγγέλλονται, με φόντο τον έλεγχο των σκοτεινών «οδών» και των αντιπάλων ομάδων.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

Οι εικόνες καταστροφής από την πρόσφατη επίθεση αγνώστων σε κατάστημα εστίασης επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, προβληματίζει. Τα σπασμένα τζάμια και οι εκτεταμένες υλικές ζημιές, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Πάτρα.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιότυπη έξαρση παραβατικότητας. Η εικόνα που μεταφέρεται από ανθρώπους της εστίασης δεν είναι ενιαία, ωστόσο συγκλίνει σε ένα βασικό σημείο: υπάρχουν εστίες πίεσης που, αν και δεν κυριαρχούν, επανεμφανίζονται με τρόπο που δεν περνά απαρατήρητος.

Σε ορισμένα μαγαζιά καταγράφονται περιστατικά με νεαρά άτομα που κινούνται σε ομάδες και επιχειρούν να επιβάλουν την παρουσία τους, είτε προκαλώντας εντάσεις είτε δημιουργώντας ένα περιβάλλον έμμεσης πίεσης προς τους επαγγελματίες.

Τα χρηματικά ποσά που φέρονται να ζητούνται δεν είναι μεγάλα, όμως η επανάληψη και η επιμονή είναι αυτά που δημιουργούν ανησυχία στους ιδιοκτήτες.

Πρόκειται για μια κατάσταση που σε μεγάλο βαθμό εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και με στόματα κλειστά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αρκετά περιστατικά δεν φτάνουν ποτέ σε επίσημη καταγγελία.

Η στάση αυτή αποδίδεται κυρίως στον φόβο κλιμάκωσης, αλλά και στην επιθυμία ορισμένων επαγγελματιών να διαχειριστούν το ζήτημα διακριτικά και χωρίς δημοσιότητα.

Η ΕΛΑΣ

Απέναντι σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Γνωρίζοντας καλά τις διαστάσεις της κατάστασης, η ΕΛΑΣ έχει αλλάξει τακτική, πυκνώνοντας αισθητά την παρουσία της στα νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας.

Οι περιπολίες και οι έφοδοι έχουν πολλαπλασιαστεί, με στόχο να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στους επίδοξους εκβιαστές. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε νυχτερινά καταστήματα, οι αστυνομικοί προχωρούν συχνά σε προσαγωγές υπόπτων ατόμων, επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά.

Αυτή η δυναμική παρέμβαση λειτουργεί τόσο αποτρεπτικά για τους παραβάτες, όσο και καθησυχαστικά για τους καταστηματάρχες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να κάνει κουμάντο στην πόλη.

Παράλληλα, εξετάζονται και ευρύτερες πτυχές του φαινομένου. Οπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, σε κάποιες περιπτώσεις διαφαίνεται μια σύνδεση ανάμεσα σε ομάδες που προσπαθούν να αποκτήσουν επιρροή στη νυχτερινή αγορά και δραστηριότητες όπως η διακίνηση ναρκωτικών. Δεν πρόκειται για γενικευμένη εικόνα, ωστόσο αποτελεί στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό των ελέγχων, καθώς υπάρχει έντονη παρουσία ατόμων που έχουν απασχολήσει για υποθέσεις ναρκωτικών, σε περιστατικά που έχουν συμβεί στη νυχτερινή ζωή της πόλης.

Οι επαγγελματίες της εστίασης, από την πλευρά τους, επιλέγουν να τοποθετούνται με προσοχή. Αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση δεν έχει ξεφύγει, αλλά τονίζουν ότι τέτοιου είδους περιστατικά, ακόμη και αν είναι μεμονωμένα, επηρεάζουν το κλίμα και την αίσθηση ασφάλειας. Ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής προσέλευσης, η ανάγκη για σταθερότητα και ομαλή λειτουργία γίνεται πιο έντονη.

Η νυχτερινή ζωή της Πάτρας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κομμάτι της ταυτότητας μιας φοιτητούπολης. Το στοίχημα, όπως το περιγράφουν όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο, είναι να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τα φαινόμενα που δημιουργούν τριβές, χωρίς να αλλοιωθεί η συνολική εικόνα. Αλλωστε αυτή την εποχή, τα στέκια αλλάζουν.

Τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης κλείνουν και δίνουν τη σκυτάλη στις παραλιακές περιοχές του Ρίου και των Βραχνεΐκων. Εκεί όπου πλέον μετατοπίζεται και η προσοχή όλων, όσον αφορά τη νύχτα της αχαϊκής πρωτεύουσας.

