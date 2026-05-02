Γκαβασιάδης: «Το αξίζουμε που βρισκόμαστε εδώ και θέλουμε να πάμε ως το τέλος»

«Το αξίζουμε που βρισκόμαστε εδώ και θέλουμε να πάμε ως το τέλος». Αυτά τόνισε ο αρχηγός της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, Γιάννης Γκαβασιάδης, σχολιάζοντας το ξεκίνημα της Ένωσης στα ημιτελικά των play-offs της National League 1 και για τη συνέχεια πρόσθεσε:

Δύο Πατρινοί διαιτητές στον 2ο ημιτελικό Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

«Κάναμε το 2-1 με τον Προμηθέα 2014 δείχνοντας χαρακτήρα στο φινάλε, αν και για μεγάλο διάστημα ήμασταν νευρικοί, ίσως και λόγω της πίεσης για να πετύχουμε κάτι πραγματικά πολύ μεγάλο.

Για τον σημερινό ημιτελικό (19.00, Promitheas Park ) ο Γιάννης Γκαβασιάδης υπογράμμισε με νόημα: «Πλέον στόχος μας είναι να τελειώσουμε τη σειρά στο επόμενο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολο. Γνωρίζουμε ότι παίζοντας όλοι μαζί και ο ένας για τον άλλο, όπως κάνουμε από την αρχή της σεζόν, μπορούμε να τα καταφέρουμε».

