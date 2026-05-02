Λασίθι: Σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Γουδουρά το απόγευμα του Σαββάτου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Λασίθι, προκαλώντας νέα κινητοποίηση στην περιοχή, όπου η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται στενά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 22 χιλιομέτρων νότια – νοτιοανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 8,3 χιλιόμετρα.

Η δόνηση καταγράφεται σε μια ημέρα με διαδοχικά σεισμικά συμβάντα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, γεγονός που κρατά αυξημένη την προσοχή των αρχών και των κατοίκων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



