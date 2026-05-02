Λασίθι: Σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Γουδουρά το απόγευμα του Σαββάτου

Νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Λασίθι, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Γουδουρά. Ο σεισμός είχε μέγεθος 3,4 Ρίχτερ και μικρό εστιακό βάθος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

02 Μάι. 2026 20:16
Pelop News

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Λασίθι, προκαλώντας νέα κινητοποίηση στην περιοχή, όπου η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται στενά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 22 χιλιομέτρων νότια – νοτιοανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 8,3 χιλιόμετρα.

Η δόνηση καταγράφεται σε μια ημέρα με διαδοχικά σεισμικά συμβάντα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, γεγονός που κρατά αυξημένη την προσοχή των αρχών και των κατοίκων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

