Το Σπίτι μου ΙΙ μπαίνει στην τελική ευθεία και η πίεση για χιλιάδες ενδιαφερόμενους αυξάνεται καθημερινά. Όσοι θέλουν να εξασφαλίσουν ευνοϊκό στεγαστικό δάνειο για την αγορά πρώτης κατοικίας έχουν πλέον περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή τους, καθώς οι προθεσμίες πλησιάζουν και οι διαδικασίες δεν είναι πάντα απλές.

Η προθεσμία για την ένταξη στο πρόγραμμα έχει οριστεί έως το τέλος Μαΐου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων φτάνει στις 2 Ιουνίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα βήματα, από τη βεβαίωση επιλεξιμότητας μέχρι την έγκριση και τη συμβασιοποίηση του δανείου.

Το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νέους ηλικίας 25 έως 50 ετών και δίνει τη δυνατότητα αγοράς πρώτης κατοικίας με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Το δάνειο μπορεί να καλύψει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου, ενώ για το μισό ποσό δεν επιβάλλονται τόκοι, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σπίτι μου ΙΙ: Στο 72% η απορρόφηση – Πώς «φούσκωσαν» οι τιμές στα ακίνητα

Σπίτι μου ΙΙ: Η ζήτηση παραμένει υψηλή

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον για το Σπίτι μου ΙΙ είναι έντονο. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περισσότερα από 13.400 δάνεια, συνολικής αξίας άνω του 1,6 δισ. ευρώ, με το μέσο ύψος δανείου να διαμορφώνεται περίπου στις 120.000 ευρώ.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν τη μεγάλη ανάγκη για πρόσβαση σε πιο προσιτή κατοικία, σε μια περίοδο όπου οι τιμές στην αγορά ακινήτων και το κόστος στέγασης παραμένουν υψηλά.

Για πολλούς νέους, ζευγάρια και οικογένειες, το πρόγραμμα αποτελεί μια από τις λίγες διαθέσιμες επιλογές για αγορά πρώτης κατοικίας με χαμηλότερο χρηματοδοτικό κόστος σε σχέση με ένα συμβατικό στεγαστικό δάνειο.

Ωστόσο, όσο πλησιάζει η λήξη, η διαδικασία γίνεται πιο πιεστική. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πρώτα να εκδώσουν βεβαίωση επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας, στη συνέχεια να καταθέσουν αίτηση σε τράπεζα και έπειτα να περιμένουν την αξιολόγηση του φακέλου τους, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 30 ημέρες.

Γιατί δυσκολεύουν οι τελευταίες αιτήσεις

Οι τελευταίες ημέρες πριν από τη λήξη του προγράμματος δεν είναι ίδιες για όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές τράπεζες έχουν αρχίσει να περιορίζουν την παραλαβή νέων αιτήσεων, εκτιμώντας ότι δεν θα μπορέσουν να τις επεξεργαστούν εγκαίρως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε εκατοντάδες ενδιαφερόμενους που μπορεί να έχουν ήδη λάβει προέγκριση δανείου, αλλά δεν έχουν προλάβει να περάσουν στο επόμενο στάδιο με πλήρη αίτηση και ολοκληρωμένο φάκελο.

Η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη για όσους έχουν εντοπίσει ακίνητο και βρίσκονται στη διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά όταν πρόκειται για παλαιότερα ακίνητα, οι φάκελοι δεν είναι έτοιμοι και λείπουν στοιχεία όπως η ηλεκτρονική ταυτότητα ή άλλα πιστοποιητικά που απαιτούνται για να προχωρήσει η διαδικασία.

Έτσι, ακόμη και ενδιαφερόμενοι που είχαν κάνει τα πρώτα βήματα εγκαίρως, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τους ίδιους.

Η 2α Ιουνίου και όσοι κινδυνεύουν να μείνουν πίσω

Στην πράξη, η καταληκτική ημερομηνία της 2ας Ιουνίου φαίνεται πως αφορά κυρίως φακέλους που έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά. Όσοι βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια, ή δεν έχουν συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα για το ακίνητο, δυσκολεύονται περισσότερο να προλάβουν.

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες αξίας έως 250.000 ευρώ, επιφάνειας έως 150 τετραγωνικών μέτρων και με οικοδομική άδεια έως το 2007. Στόχος είναι η αξιοποίηση του υπάρχοντος οικιστικού αποθέματος, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων.

Παρόλα αυτά, η διαδρομή από την αρχική επιλεξιμότητα μέχρι την τελική συμβασιοποίηση μπορεί να αποδειχθεί απαιτητική. Η εύρεση κατάλληλου ακινήτου, ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η τραπεζική αξιολόγηση και η τελική έγκριση χρειάζονται χρόνο, ο οποίος πλέον στενεύει.

Μια ευκαιρία που δεν είναι δεδομένη για όλους

Η μεγάλη συμμετοχή στο Σπίτι μου ΙΙ δείχνει πόσο έντονη είναι η ανάγκη για προσιτή στέγη, ιδιαίτερα για ανθρώπους που δυσκολεύονται να μπουν στην αγορά κατοικίας με τους σημερινούς όρους.

Την ίδια στιγμή, οι καθυστερήσεις, η πίεση στις τράπεζες και οι απαιτήσεις των φακέλων δείχνουν ότι η ένταξη στο πρόγραμμα δεν είναι δεδομένη, ακόμη και για όσους πληρούν τα βασικά κριτήρια.

Καθώς οι ημέρες μετρούν αντίστροφα, το βασικό ερώτημα για πολλούς ενδιαφερόμενους είναι αν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία ή αν θα χρειαστεί να στραφούν σε άλλες λύσεις, όπως τα συμβατικά στεγαστικά δάνεια, τα οποία όμως συνεπάγονται υψηλότερο κόστος.

Οι τελευταίες ημέρες του προγράμματος θυμίζουν πλέον πραγματικό αγώνα δρόμου. Για αρκετούς, το Σπίτι μου ΙΙ μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την πρώτη κατοικία· για άλλους, όμως, η προσπάθεια κινδυνεύει να μείνει στη μέση, όχι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, αλλά λόγω χρόνου.

