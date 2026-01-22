Σπίτι μου ΙΙ: Στο 72% η απορρόφηση – Πώς «φούσκωσαν» οι τιμές στα ακίνητα

Το «Σπίτι μου 2» έχει απορροφήσει 1,4 δισ. ευρώ σε δάνεια. Πώς επηρεάζει τις τιμές στα παλιά ακίνητα και πότε λήγει η προθεσμία.

22 Ιαν. 2026 10:33
Pelop News

Η απορροφητικότητα του προγράμματος «Σπίτι μου 2» έχει φτάσει το 71,87%, με 11.611 δάνεια συνολικής αξίας 1,4 δισ. ευρώ να έχουν ήδη εγκριθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, έχει ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση για ακίνητα παλαιότερα του 2007, αξίας έως 250.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να παρατηρείται άνοδος των τιμών, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένη προσφορά.

Το «Σπίτι μου 2», που ξεκίνησε στις αρχές του 2025, επιδοτεί κατά 50% το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων, με μέγιστο ποσό αγοράς 190.000 ευρώ (χρηματοδότηση έως 90%) και αφορά κυρίως κατοικίες άνω των 18 ετών. Οι χαλαρότεροι εισοδηματικοί και ηλικιακοί περιορισμοί σε σχέση με τον πρώτο κύκλο («Σπίτι μου 1») έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη συμμετοχή, με το σύνολο των δύο κύκλων να φτάνει τα 3 δισ. ευρώ.

Ποιοι ωφελούνται από το πρόγραμμα

Από τα εγκεκριμένα δάνεια:

  • Το 58,33% αφορά έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης,
  • Το 34,45% άγαμους,
  • Το 7,22% μονογονεϊκές οικογένειες.

Το 87,54% των δικαιούχων έχει ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 36.000 ευρώ, ενώ το 58,57% έχει εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Ηλικιακά, το μεγαλύτερο ποσοστό (43%) ανήκει στην ομάδα 40-50 ετών, ενώ οι κάτω των 30 ετών αποτελούν περίπου το 16%.

Η προθεσμία και οι επόμενες ημερομηνίες

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατάθηκε έως τις 31 Μαΐου 2026, ενώ η υπογραφή της δανειακής σύμβασης πρέπει να γίνει έως τις 31 Αυγούστου 2026. Η εκταμίευση του δανείου απαιτείται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027, με τον δανειολήπτη να διαθέτει 150 ημέρες από την έγκριση της αίτησης για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Επίδραση στην αγορά ακινήτων

Παρά τον στόχο να διευκολύνει την απόκτηση πρώτης κατοικίας από νέα νοικοκυριά, το πρόγραμμα έχει ωφελήσει περισσότερο τους πωλητές, καθώς η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με την ανελαστική προσφορά κατοικιών στην Ελλάδα οδηγεί σε άνοδο των τιμών, ειδικά για ακίνητα έως 250.000 ευρώ και παλαιότερα του 2007.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το εννεάμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,5%, έναντι 9,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η αύξηση ήταν εντονότερη στα παλιά διαμερίσματα (άνω των 5 ετών) με 7,7%, σε σχέση με τα νέα (7,3%). Η τάση είναι ιδιαίτερα εμφανής στην Αθήνα και σε τουριστικές περιοχές, όπου η ζήτηση από το πρόγραμμα έχει «φουσκώσει» τις τιμές.

