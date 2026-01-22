Golden Visa: Κινέζοι, Τούρκοι, Ισραηλινοί, δείτε ποιοι «κυριαρχούν» στην αγορά ακινήτων

Οι Κινέζοι επενδυτές παραμένουν στην πρώτη θέση του προγράμματος Golden Visa, με 9.507 άδειες διαμονής και μερίδιο 48%, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την περίοδο Νοεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025.

Παρά την πρωτιά, το ποσοστό τους έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με προηγούμενα έτη (όταν ξεπερνούσε το 70-75%). Στη δεύτερη θέση ανεβαίνει η Τουρκία με 3.072 άδειες και μερίδιο 15,5%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση (+158%). Ακολουθεί το Ισραήλ με 594 άδειες και μερίδιο 3% (+85%), καταλαμβάνοντας την έκτη θέση.

Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος το 2014 έως σήμερα έχουν ενταχθεί 39.490 επενδυτές (χωρίς τα μέλη οικογενειών), ενώ σχεδόν το 50% των επενδύσεων συγκεντρώθηκε στη διετία 2023-2024, λόγω των αλλεπάλληλων αλλαγών στο ελάχιστο όριο επένδυσης που ώθησαν πολλούς να προχωρήσουν άμεσα.

Προς εξέταση παραμένουν 10.613 αιτήσεις, κυρίως από τη διετία 2023-2024. Στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 εγκρίθηκαν 7.875 νέες άδειες αρχικού επενδυτή, αριθμός αυξημένος κατά 95% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, λόγω επεξεργασίας παλαιότερων φακέλων. Οι εγκρίσεις αναμένεται να παραμείνουν υψηλές όσο συνεχίζεται η εκκαθάριση εκκρεμοτήτων.

Μείωση νέων αιτήσεων μετά τις αυξήσεις ορίων

Από τον Απρίλιο 2025 παρατηρείται σαφής αποκλιμάκωση στις νέες αιτήσεις. Τον Νοέμβριο 2025 υποβλήθηκαν 377 νέες αιτήσεις (-58,7% σε σχέση με Νοέμβριο 2024), ενώ στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 6.614 (-18% έναντι 8.059 το 2024).

Η μείωση αποδίδεται στην αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης σε 800.000 ευρώ για Αττική, Δήμο Θεσσαλονίκης και μεγάλα νησιά (άνω των 3.100 κατοίκων) και σε 400.000 ευρώ στην υπόλοιπη χώρα (από 250.000 ευρώ). Το παλαιότερο καθεστώς ίσχυε για όσους είχαν υπογράψει προσύμφωνα ή ιδιωτικά συμφωνητικά έως 1η Αυγούστου 2024, με προθεσμία ολοκλήρωσης έως Απρίλιο 2025.

Νέες τάσεις στην αγορά ακινήτων

Παρά την πτώση στις νέες αιτήσεις, η ζήτηση μετατοπίζεται σε ακίνητα που προκύπτουν από αλλαγή χρήσης (μετατροπές γραφείων, αποθηκών, καταστημάτων, βιομηχανικών χώρων), τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο παλαιότερο όριο των 250.000 ευρώ. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η πρόσφατη υπουργική απόφαση που εξειδικεύει την εφαρμογή της σχετικής διάταξης, επιταχύνοντας επενδύσεις σε παλαιά κτίρια.

Υπενθυμίζεται ότι το ακίνητο δεν επιτρέπεται να διατίθεται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής.

