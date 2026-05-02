Υποκλοπές: Νέα πολιτική φωτιά για Τζαβέλλα μετά την αποκάλυψη της απόρρητης κατάθεσης

Νέο κύκλο πολιτικής έντασης ανοίγει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης επαναφέρουν στο προσκήνιο τον ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, μετά από δημοσίευμα του in.gr που αποκάλυψε απόρρητη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το 2022.

Η υπόθεση αποκτά νέα δυναμική, επειδή ο κ. Τζαβέλλας είχε διατελέσει εποπτεύων της ΕΥΠ, σε μια περίοδο όπου το θέμα των παρακολουθήσεων είχε ήδη προκαλέσει σοβαρούς κραδασμούς στο πολιτικό σύστημα. Το περιεχόμενο της κατάθεσης, όπως παρουσιάζεται στο δημοσίευμα, έχει γίνει σημείο αιχμής για την αντιπολίτευση, που μιλά για σοβαρά ερωτήματα θεσμικής τάξης.

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη»

Η αξιωματική αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι όσο προχωρά η υπόθεση τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται, όπως αναφέρει, ένα πλέγμα συγκάλυψης. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι από την επίμαχη κατάθεση προκύπτει πως ο ίδιος ο κ. Τζαβέλλας υπέγραψε παρακολουθήσεις έντεκα προσώπων από την ΕΥΠ, τα οποία, κατά την αντιπολίτευση, βρίσκονταν παράλληλα και στο στόχαστρο του παράνομου λογισμικού Predator.

Η Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζει τουλάχιστον παράδοξο το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, ένα πρόσωπο που ελέγχεται για τον ρόλο του στην υπόθεση εμφανίζεται στη συνέχεια σε θέση ελεγκτή. Με αυτό το επιχείρημα επιχειρεί να ενισχύσει την κριτική της απέναντι τόσο στην κυβέρνηση όσο και στους θεσμικούς χειρισμούς που ακολούθησαν.

Η αναφορά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Στην ίδια κατεύθυνση, το ΠΑΣΟΚ επικαλείται και το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με το οποίο είχε ζητηθεί η παραίτηση του κ. Τζαβέλλα για τους χειρισμούς του στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η παρέμβαση αυτή του ΔΣΑ είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς άνοιγε ευθέως θέμα θεσμικής ευθύνης για έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό, κάτι που από μόνο του έδινε στην υπόθεση βαρύνουσα πολιτική και δικαστική διάσταση.

Η απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων

Στον αντίποδα, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος πήρε θέση υπέρ της θεσμικής προστασίας της Δικαιοσύνης, απαντώντας στις παρεμβάσεις του ΔΣΑ με ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα.

Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι τέτοιες κινήσεις προσεγγίζουν τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής. Υπογραμμίζει ακόμη ότι η απονομή της Δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από το Σύνταγμα και τους νόμους και δεν μπορεί να υπόκειται σε εξωθεσμικές πιέσεις ή παρεμβάσεις που επιχειρούν να επηρεάσουν τη δικαστική κρίση.

Με τον τρόπο αυτό, η Ένωση Εισαγγελέων επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης από την πολιτική διάσταση της υπόθεσης στο θεσμικό ζήτημα της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Νέα πυρά από ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση

Και ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στην ίδια γραμμή κριτικής απέναντι στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υποστηρίζοντας ότι το δημοσίευμα του in.gr επιβεβαιώνει πλήρως, όπως αναφέρει, την καταπάτηση του Κράτους Δικαίου.

Η Κουμουνδούρου σημειώνει ότι δεν μπορεί να θεωρείται θεσμικά ανεκτό να ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος, θέτοντας ευθέως θέμα εγκυρότητας και θεσμικής νομιμοποίησης τέτοιων επιλογών.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος κινήθηκε σε ακόμη υψηλότερους τόνους, επιλέγοντας σκληρή φρασεολογία κατά της κυβέρνησης, την οποία χαρακτήρισε εθνικά επικίνδυνη.

Νέος γύρος σύγκρουσης για τις υποκλοπές

Όλα δείχνουν πως η υπόθεση των υποκλοπών επανέρχεται δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, πυροδοτώντας νέο κύμα αντιπαραθέσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και θεσμικούς φορείς.

Το βάρος της συζήτησης δεν περιορίζεται μόνο στο περιεχόμενο της νέας αποκάλυψης, αλλά επεκτείνεται και στο ευρύτερο ερώτημα για το πώς λειτούργησαν θεσμοί, δικαστικές αρχές και μηχανισμοί ελέγχου σε μια από τις πιο βαριές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Και ακριβώς γι’ αυτό, η πολιτική ένταση γύρω από τις υποκλοπές δεν φαίνεται να κλείνει. Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι ανοίγει ξανά, με ακόμη πιο αιχμηρούς όρους.

