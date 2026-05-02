Ηπατίτιδα: Ο στόχος του 2030 απομακρύνεται – Η προειδοποίηση του ΠΟΥ για τη «σιωπηλή» απειλή

Παρότι η πρόληψη και η θεραπεία υπάρχουν, η καθυστερημένη διάγνωση, τα κενά στον εμβολιασμό και η άνιση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας κρατούν την ηπατίτιδα επικίνδυνα μπροστά.

Ηπατίτιδα: Ο στόχος του 2030 απομακρύνεται – Η προειδοποίηση του ΠΟΥ για τη «σιωπηλή» απειλή
02 Μάι. 2026 16:29
Η ηπατίτιδα παραμένει μία από τις πιο σοβαρές και υποτιμημένες απειλές για τη δημόσια υγεία, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι ο πλανήτης απομακρύνεται από τον στόχο της εξάλειψής της έως το 2030.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εργαλεία πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας, η πρόοδος δεν θεωρείται αρκετή. Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, μίλησε για «πολύ αργή και άνιση πρόοδο», τονίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες και καλύτερα συντονισμένες παρεμβάσεις, αν οι διεθνείς στόχοι πρόκειται να παραμείνουν ρεαλιστικοί.

Η ιογενής ηπατίτιδα προκαλεί κάθε χρόνο περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια θανάτους, ενώ εκατομμύρια νέες λοιμώξεις εξακολουθούν να καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ιοί της ηπατίτιδας Β και C ευθύνονται για τη μεγάλη πλειονότητα των θανάτων, κυρίως λόγω σοβαρών επιπλοκών, όπως η κίρρωση και ο καρκίνος του ήπατος.

Ηπατίτιδα: Γιατί η πρόοδος δεν είναι αρκετή

Οι επιστημονικές εξελίξεις έχουν αλλάξει σημαντικά τη δυνατότητα πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στα διαθέσιμα μέσα, αλλά στο αν αυτά φτάνουν εγκαίρως στους ανθρώπους που τα χρειάζονται.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα βασικά εμπόδια παραμένουν η καθυστερημένη διάγνωση, η άνιση πρόσβαση σε θεραπείες και τα κενά στην πρόληψη. Εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με ηπατίτιδα δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί, ενώ ακόμη λιγότεροι λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία.

Το κενό είναι ιδιαίτερα έντονο σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου η πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα παραμένει περιορισμένη. Αυτό δυσκολεύει τον έλεγχο της νόσου και αυξάνει τον κίνδυνο οι λοιμώξεις να διαγνωστούν όταν έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές βλάβες.

Το κρίσιμο εμβόλιο για τα νεογνά

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται και η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών, ειδικά απέναντι στην ηπατίτιδα Β.

Νέα μελέτη δείχνει ότι ακόμη και μικρές καθυστερήσεις στη χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου στα νεογνά μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες. Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσο καθυστερεί η χορήγηση, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος μόλυνσης, με πιθανές αλυσιδωτές επιπτώσεις στην υγεία.

Τα νεογνά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Έως και το 90% όσων μολυνθούν από τον ιό της ηπατίτιδας Β σε αυτή την ηλικία μπορεί να αναπτύξουν χρόνια λοίμωξη, η οποία συνδέεται με σοβαρές επιπλοκές στην ενήλικη ζωή, όπως κίρρωση και καρκίνο του ήπατος.

Ο Bruce Y. Lee, καθηγητής Δημόσιας Υγείας στο City University of New York, εξηγεί ότι η καθυστέρηση της πρώτης δόσης μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες συνέπειες. «Η καθυστέρηση της πρώτης δόσης μπορεί να δημιουργήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση, αυξάνοντας τον αριθμό των λοιμώξεων και τις επιπτώσεις για τα συστήματα υγείας», ανέφερε.

Η διάγνωση που αργεί και το κόστος που μεγαλώνει

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η μόλυνση στη βρεφική ηλικία έχει αυξημένο κίνδυνο να εξελιχθεί σε χρόνια νόσο. Αυτό σημαίνει ότι μια καθυστέρηση στον εμβολιασμό δεν αφορά μόνο την άμεση προστασία του παιδιού, αλλά μπορεί να επηρεάσει την υγεία του για δεκαετίες.

Την ίδια στιγμή, οι καθυστερήσεις στον εμβολιασμό και στη διάγνωση επιβαρύνουν τα συστήματα υγείας. Περισσότερες λοιμώξεις σημαίνουν περισσότερες ανάγκες για παρακολούθηση, θεραπεία και αντιμετώπιση επιπλοκών, με σημαντικό οικονομικό κόστος.

Ο ΠΟΥ επιμένει ότι η σημερινή εικόνα μπορεί να ανατραπεί μόνο με πιο ισχυρά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, έγκαιρη διάγνωση, καθολική πρόσβαση στη θεραπεία και καλύτερη εμβολιαστική κάλυψη.

Χωρίς αυτά τα βήματα, η ηπατίτιδα θα συνεχίσει να λειτουργεί σαν μια σιωπηλή αλλά πολύ επικίνδυνη απειλή: συχνά χωρίς εμφανή συμπτώματα στην αρχή, αλλά με σοβαρές συνέπειες όταν η λοίμωξη διαγνωστεί αργά.

