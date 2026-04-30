Προσοχή στη μέτρηση της πίεσης στο σπίτι, η λάθος θέση του χεριού που πρέπει να αποφεύγετε

Η θέση που έχετε το χέρι σας κατά τη μέτρηση παίζει καθοριστικό ρόλο στις τιμές που θα δείξει το πιεσόμετρο

Προσοχή στη μέτρηση της πίεσης στο σπίτι, η λάθος θέση του χεριού που πρέπει να αποφεύγετε
30 Απρ. 2026 23:59
Pelop News

Αν μετράτε την πίεσή σας στο σπίτι τότε πρέπει να δείχνετε μεγάλη προσοχή στη θέση που έχετε το χέρι σας κατά τη μέτρηση, καθώς θα έχει καθοριστικό ρόλο στις τιμές που θα δείξει το πιεσόμετρο. Μάλιστα σε αυτό κατέληξε νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, που επιβεβαιώνει ότι η θέση του χεριού μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά.

Εύβοια: Μεγάλα σμήνη από μωβ μέδουσες στη θάλασσα – Οι οδηγίες για τους λουόμενους

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης Δρα Tammy Brady, αντιπρόεδρο κλινικής έρευνας στο τμήμα παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, οι ασθενείς πρέπει να διεκδικούν τη σωστή αντιμετώπιση για την υγεία τους όχι μόνο στο ιατρείο ή το νοσοκομειακό περιβάλλον αλλά και στο σπίτι.

Tα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο JAMA Internal Medicine.

Άλλη θέση, άλλες τιμές

Η μελέτη εξέτασε τρεις διαφορετικές θέσεις του χεριού κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης: ακουμπισμένο στο γραφείο, πάνω στα γόνατα και να κρέμεται στο πλάι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέτρηση με το χέρι στα γόνατα έβγαζε τη συστολική (μεγάλη) πίεση μεγαλύτερη από κατά σχεδόν 4 mmHg από τις πραγματικές τιμές, ενώ με το χέρι που κρεμόταν στο πλάι η λανθασμένη εκτίμησε προς τα πάνω ξέφευγε κατά περίπου 7 mmHg.

Οδηγίες για τη σωστή μέτρηση

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Ένωσης (AHA), για τη σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης χρειάζεται μια περιχειρίδα σε σωστό μέγεθος, να ακουμπάτε την πλάτη πίσω, πόδια σταθερά στο πάτωμα και κατάλληλη θέση του χεριού. Η σωστή θέση του χεριού είναι να στηρίζεται στο ύψος της καρδιάς πάνω σε ένα γραφείο ή τραπέζι.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γιατροί συχνά μετρούν την πίεση των ασθενών ενώ τους έχουν καθίσει στο εξεταστικό κρεβάτι με μικρή ή καθόλου υποστήριξη για το χέρι τους.

Παραπλανητικά αποτελέσματα

Στη μελέτη συμμετείχαν 133 ενήλικες 18 έως 80 ετών, που χωρίστηκαν τυχαία σε μία από τις έξι ομάδες που διέφεραν ως προς τη σειρά των τριών καθιστών θέσεων στήριξης του χεριού. Πριν από κάθε μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, άδειασαν την ουροδόχο κύστη τους και περπάτησαν για δύο λεπτά, ενώ στη συνέχεια είχαν μια κάθισαν για μια πεντάλεπτη περίοδο ανάπαυσης με στήριξη της πλάτης και των ποδιών τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μετρήσεις που λήφθηκαν με το χέρι στα γόνατα ή χωρίς στήριξη στο πλάι ήταν σημαντικά υψηλότερες από εκείνες που λήφθηκαν με το χέρι στηριγμένο σε γραφείο, όπως συνιστάται. Η στήριξη του βραχίονα στα γόνατα υπερεκτίμησε την πίεση κατά 3,9/4,0. Ο μη υποστηριζόμενος βραχίονας στο πλάι έδειξε μεγαλύτερες τιμές κατά 6,5/4,4.

Η συγγραφέας της μελέτης Sherry Liu, συντονίστρια έρευνας επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Bloomberg του Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη, επεσήμανε τον κίνδυνο των λανθασμένων μετρήσεων και παραπλανητικών αποτελεσμάτων, εάν μετράμε συστηματικά την αρτηριακή πίεση χωρίς να στηρίζουμε σωστά το χέρι. «Για παράδειγμα, μια υπερεκτιμημένη πίεση κατά 6,5 mmHg μπορεί να είναι η διαφορά συστολικής πίεσης μεταξύ 123 και 130, ή 133 και 140, κάτι που θα μπορούσε να κατατάξει κάποιον στο στάδιο 2 της υπέρτασης» καταλήγει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Προσοχή στη μέτρηση της πίεσης στο σπίτι, η λάθος θέση του χεριού που πρέπει να αποφεύγετε
23:37 Αφρική: Πραγματικά έχει αρχίσει να διαχωρίζεται στα δύο!
23:19 Ιράν: Κρίση στην ηγεσία, Πεζεσκιάν και Γκαλιμπάφ ζητούν την αποπομπή του ΥΠΕΞ Αραγτσί
22:59 Ολυμπιακός: Ήταν σαρωτικός, διέλυσε τη Μονακό και έκανε το 2-0 στη σειρά
22:51 «Το μοιρολόι τση Μάνας», ραγίζουν καρδιές για τη 12χρονη Αγλαΐα
22:41 Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός Έλληνας κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
22:32 Εγκληματική οργάνωση με 3,9 κιλά κοκαΐνης, 3,1 κιλά κάνναβης, πιστόλι και μετρητά
22:21 Η κλήρωση του Τζόκερ για 7,5 εκατ, ευρώ
22:11 «Το Ιράν θα είναι στο Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει»
22:00 Κριτική επιτροπή Μπιενάλε της Βενετίας: Παραίτηση όλων των μελών!
21:46 IDF: Ισοπέδωσαν υπόγειο οχυρό 140 μέτρων της Χεζμπολάχ με 24 τόνους εκρηκτικών
21:34 Δεν το χωράει ανθρώπου νους: Μητέρα αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της σκότωσε την κόρη τους
21:23 Ορχομενός Βοιωτίας: Φωτιά σε εργοστάσιο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
21:15 «Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος», κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς χάθηκε ο 13χρονος
20:55 Πάτρα: Γιορτάζει τον Μάη με λουλούδια, παλμό, χρώματα και αρώματα! ΦΩΤΟ
20:42 ΑΙ: Ο πραγματικός λόγος που αποθηκεύονται οι συνομιλίες μας και ο υπαρκτός φόβος
20:30 Αν ψάχνετε για διακοπές, αυτή είναι η φθηνότερη εβδομάδα για το φετινό καλοκαίρι
20:19 «Κάνετε τις κότες»! Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για τις υποκλοπές
20:09 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ πρόταση Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
20:00 Στον εισαγγελέα η 72χρονη, που απείλησε ότι θα πετάξει ηλικιωμένη στα σκουπίδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ