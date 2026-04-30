Προσοχή στη μέτρηση της πίεσης στο σπίτι, η λάθος θέση του χεριού που πρέπει να αποφεύγετε

Αν μετράτε την πίεσή σας στο σπίτι τότε πρέπει να δείχνετε μεγάλη προσοχή στη θέση που έχετε το χέρι σας κατά τη μέτρηση, καθώς θα έχει καθοριστικό ρόλο στις τιμές που θα δείξει το πιεσόμετρο. Μάλιστα σε αυτό κατέληξε νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, που επιβεβαιώνει ότι η θέση του χεριού μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά.

Εύβοια: Μεγάλα σμήνη από μωβ μέδουσες στη θάλασσα – Οι οδηγίες για τους λουόμενους

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης Δρα Tammy Brady, αντιπρόεδρο κλινικής έρευνας στο τμήμα παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, οι ασθενείς πρέπει να διεκδικούν τη σωστή αντιμετώπιση για την υγεία τους όχι μόνο στο ιατρείο ή το νοσοκομειακό περιβάλλον αλλά και στο σπίτι.

Tα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο JAMA Internal Medicine.

Άλλη θέση, άλλες τιμές

Η μελέτη εξέτασε τρεις διαφορετικές θέσεις του χεριού κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης: ακουμπισμένο στο γραφείο, πάνω στα γόνατα και να κρέμεται στο πλάι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέτρηση με το χέρι στα γόνατα έβγαζε τη συστολική (μεγάλη) πίεση μεγαλύτερη από κατά σχεδόν 4 mmHg από τις πραγματικές τιμές, ενώ με το χέρι που κρεμόταν στο πλάι η λανθασμένη εκτίμησε προς τα πάνω ξέφευγε κατά περίπου 7 mmHg.

Οδηγίες για τη σωστή μέτρηση

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Ένωσης (AHA), για τη σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης χρειάζεται μια περιχειρίδα σε σωστό μέγεθος, να ακουμπάτε την πλάτη πίσω, πόδια σταθερά στο πάτωμα και κατάλληλη θέση του χεριού. Η σωστή θέση του χεριού είναι να στηρίζεται στο ύψος της καρδιάς πάνω σε ένα γραφείο ή τραπέζι.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γιατροί συχνά μετρούν την πίεση των ασθενών ενώ τους έχουν καθίσει στο εξεταστικό κρεβάτι με μικρή ή καθόλου υποστήριξη για το χέρι τους.

Παραπλανητικά αποτελέσματα

Στη μελέτη συμμετείχαν 133 ενήλικες 18 έως 80 ετών, που χωρίστηκαν τυχαία σε μία από τις έξι ομάδες που διέφεραν ως προς τη σειρά των τριών καθιστών θέσεων στήριξης του χεριού. Πριν από κάθε μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, άδειασαν την ουροδόχο κύστη τους και περπάτησαν για δύο λεπτά, ενώ στη συνέχεια είχαν μια κάθισαν για μια πεντάλεπτη περίοδο ανάπαυσης με στήριξη της πλάτης και των ποδιών τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μετρήσεις που λήφθηκαν με το χέρι στα γόνατα ή χωρίς στήριξη στο πλάι ήταν σημαντικά υψηλότερες από εκείνες που λήφθηκαν με το χέρι στηριγμένο σε γραφείο, όπως συνιστάται. Η στήριξη του βραχίονα στα γόνατα υπερεκτίμησε την πίεση κατά 3,9/4,0. Ο μη υποστηριζόμενος βραχίονας στο πλάι έδειξε μεγαλύτερες τιμές κατά 6,5/4,4.

Η συγγραφέας της μελέτης Sherry Liu, συντονίστρια έρευνας επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Bloomberg του Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη, επεσήμανε τον κίνδυνο των λανθασμένων μετρήσεων και παραπλανητικών αποτελεσμάτων, εάν μετράμε συστηματικά την αρτηριακή πίεση χωρίς να στηρίζουμε σωστά το χέρι. «Για παράδειγμα, μια υπερεκτιμημένη πίεση κατά 6,5 mmHg μπορεί να είναι η διαφορά συστολικής πίεσης μεταξύ 123 και 130, ή 133 και 140, κάτι που θα μπορούσε να κατατάξει κάποιον στο στάδιο 2 της υπέρτασης» καταλήγει.

