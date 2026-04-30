Οι μωβ μέδουσες έκαναν ξανά την εμφάνισή τους στις ελληνικές θάλασσες, με την Εύβοια να βρίσκεται αυτή τη φορά στο επίκεντρο της ανησυχίας για τους λουόμενους.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών σε θαλάσσια περιοχή του νησιού, προκαλώντας προβληματισμό ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Σύμφωνα με το υλικό που αναρτήθηκε από χρήστη στο Facebook, μεγάλα σμήνη καφέ και μωβ μεδουσών φαίνεται να εκτείνονται σε απόσταση άνω των πέντε μιλίων, από τα Πολιτικά έως τη Δάφνη Ευβοίας.

Ο χρήστης που δημοσίευσε το βίντεο ανέφερε ότι, αν η εικόνα αυτή συνεχιστεί, η θάλασσα στην περιοχή ενδέχεται να γίνει δύσκολα προσβάσιμη για όσους θέλουν να κολυμπήσουν, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης μεδουσών.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο φαινόμενο είχε καταγραφεί και στις αρχές Μαρτίου, όταν εκατοντάδες μέδουσες είχαν ξεβραστεί σε παραλία της Εύβοιας, όπως είχε φανεί σε φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.

Γιατί αυξάνονται οι μέδουσες

Οι ειδικοί συνδέουν την αύξηση των μεδουσών με περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών και η μείωση των φυσικών τους θηρευτών.

Για τον λόγο αυτόν, θεωρείται σημαντική η συνεχής παρακολούθηση του φαινομένου, αλλά και η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών που επισκέπτονται τις παραλίες.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους λουόμενους να είναι προσεκτικοί όταν κολυμπούν και να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται σε περιοχές όπου καταγράφεται έντονη παρουσία μεδουσών.

Παράλληλα, εξετάζονται πρωτοβουλίες για τον καθαρισμό ακτών, καθώς και επιστημονικές έρευνες για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου στο μέλλον.

Τι να προσέχουν οι λουόμενοι

Πριν επιλέξουν παραλία, οι πολίτες καλό είναι να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες και την κατεύθυνση των ανέμων.

Όταν οι άνεμοι πνέουν αντίθετα από τη φορά της ακτής, για παράδειγμα βόρειοι άνεμοι σε νότια παραλία, μειώνονται οι πιθανότητες συγκέντρωσης μεδουσών κοντά στην ακτογραμμή, καθώς ο κυματισμός τις απομακρύνει.

Προσοχή χρειάζεται και όταν υπάρχει αυξημένη παρουσία πλαγκτόν στο νερό. Οι μέδουσες τρέφονται με πλαγκτόν, ενώ τα πλοκάμια τους μπορεί να είναι σχεδόν αόρατα και να φτάνουν σε μεγάλο μήκος.

Σε περιοχές όπου παρατηρείται έντονη εμφάνιση μωβ μεδουσών, συνιστάται η αποφυγή της κολύμβησης.

Χρήσιμο είναι επίσης οι λουόμενοι να έχουν μαζί τους αντιισταμινική κρέμα ή κορτιζονούχα αλοιφή από το φαρμακείο, ώστε να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση σε περίπτωση επαφής.

Δεν συνιστάται η απομάκρυνση των μεδουσών από τη θάλασσα και η ταφή τους στην άμμο, καθώς τα κνιδοκύτταρά τους μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό ακόμη και εκτός νερού.

Επιπλέον, η πρακτική αυτή δεν περιορίζει ουσιαστικά το φαινόμενο, αφού μεγάλος αριθμός μεδουσών παραμένει μέσα στη θάλασσα.

Ποια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει το τσίμπημα

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, οι νηματοκύστες της μέδουσας μπορεί να προκαλέσουν στο ανθρώπινο δέρμα κοκκινίλα, πρήξιμο και κάψιμο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν πιο σοβαρές δερμονεκρωτικές, καρδιοτοξικές ή νευροτοξικές επιδράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για ευαίσθητα άτομα.

Τα συμπτώματα μετά από επαφή ή τσίμπημα μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο σαν κάψιμο, έντονο κοκκίνισμα του δέρματος και, σε κάποιες περιπτώσεις, αποτύπωμα της μέδουσας στο σημείο επαφής.

Μπορεί επίσης να εμφανιστούν ναυτία, πτώση πίεσης, ταχυκαρδία, πονοκέφαλος, εμετός, διάρροια, σπασμός των βρόγχων και δύσπνοια.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν εμφανιστούν συστηματικά συμπτώματα όπως υπόταση, βράγχος φωνής, εισπνευστικός συριγμός, γενικευμένο αγγειοοίδημα, εκτεταμένο κνιδωτικό εξάνθημα, διαταραχές επικοινωνίας ή συνείδησης και έμετος, απαιτείται άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.

Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει μωβ μέδουσα

Σε περίπτωση τσιμπήματος, το πρώτο βήμα είναι να απομακρύνετε τυχόν πλοκάμια που έχουν κολλήσει στο σώμα.

Η απομάκρυνση δεν πρέπει να γίνεται με γυμνά χέρια, καθώς υπάρχει κίνδυνος τα πλοκάμια να κολλήσουν στα χέρια και να μεταφερθεί εκεί ο ερεθισμός.

Στη συνέχεια, ξεπλύνετε την περιοχή με άφθονο θαλασσινό νερό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται γλυκό νερό, επειδή μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.

Αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμμος για να τριφτεί προσεκτικά το σημείο όπου έχουν κολλήσει πλοκάμια.

Στο σημείο του τσιμπήματος μπορούν να τοποθετηθούν πάγος ή κρύες κομπρέσες, ώστε να περιοριστούν τα τοπικά συμπτώματα.

Η εφαρμογή κορτιζονούχας κρέμας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονώδους αντίδρασης και να ανακουφίσει από το τσούξιμο και τη φαγούρα.

Σε περιπτώσεις πιο έντονου κνησμού ή μεγαλύτερης έκτασης του ερεθισμού, μπορεί να χρειαστεί αντιισταμινικό χάπι.

Αν τα συμπτώματα είναι έντονα ή δεν υποχωρούν μετά τα τοπικά μέτρα, μπορεί να απαιτηθεί ιατρική αντιμετώπιση, ακόμη και ένεση κορτιζόνης. Σε αυτή την περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να απευθυνθεί σε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.

