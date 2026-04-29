Καρκίνος: Οι 11 μορφές που παρουσιάζουν έξαρση σε νέους κάτω των 50 ετών

Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα νέας επιστημονικής μελέτης από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο (ICR) και το Imperial College του Λονδίνου, η οποία καταγράφει σημαντική άνοδο σε 11 συγκεκριμένες μορφές καρκίνου μεταξύ των νέων ενηλίκων στην Αγγλία. Παρά την αύξηση αυτή, οι ειδικοί σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι η νόσος παραμένει σπάνια στις ηλικίες κάτω των 50 ετών, ωστόσο τα αίτια της έξαρσης προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα.

Διαβάστε επίσης: Καρκίνος όρχεων: Τα συμπτώματα και η σημασία της πρόληψης

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα από την Αγγλία, δεν περιορίζεται στην απλή στατιστική καταγραφή, αλλά επιχειρεί να ρίξει φως στους παράγοντες που μεταβάλλουν τον επιδημιολογικό χάρτη της νόσου.

Οι 11 μορφές Καρκίνου που πλήττουν τις νεότερες γενιές

Η επιστημονική ομάδα εντόπισε 11 συγκεκριμένους τύπους καρκίνου οι οποίοι εκδηλώνονται με αυξανόμενη συχνότητα σε άτομα ηλικίας 20, 30 και 40 ετών. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει:

Καρκίνος του παχέος εντέρου (η πιο ανησυχητική αύξηση) Καρκίνος του μαστού Καρκίνος του θυρεοειδούς Πολλαπλό μυέλωμα Καρκίνος του ήπατος Καρκίνος των νεφρών Καρκίνος της χοληδόχου κύστης Καρκίνος του παγκρέατος Καρκίνος του ενδομητρίου Καρκίνος του στόματος Καρκίνος των ωοθηκών

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο καρκίνος του εντέρου και των ωοθηκών παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις αποκλειστικά στις νεότερες ηλικίες, ενώ οι υπόλοιποι εννέα τύποι αυξάνονται παράλληλα και στον πληθυσμό των ηλικιωμένων.

Δείτε ακόμα: Εγκεφαλικό επεισόδιο: Τα 7 κρίσιμα «πρέπει» και «μη» που σώζουν ζωές

Ο «ένοχος» της παχυσαρκίας

Ένα από τα πιο παράδοξα ευρήματα της μελέτης είναι ότι οι παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου —όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η έλλειψη σωματικής άσκησης— δεν φαίνεται να ευθύνονται για αυτή τη συγκεκριμένη έξαρση, καθώς τα ποσοστά αυτών των συνηθειών στους νέους είτε παραμένουν σταθερά είτε βελτιώνονται.

Η Σύνδεση με το Βάρος: Ο μοναδικός παράγοντας που συσχετίζεται στατιστικά με την άνοδο των κρουσμάτων είναι η δραματική αύξηση των ποσοστών υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων από τη δεκαετία του 1990. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο επιπλέον λιπώδης ιστός προκαλεί μεταβολικές αλλαγές και επηρεάζει ορμόνες όπως η ινσουλίνη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την καρκινογένεση.

Η μελέτη δίνει πρόσωπο στα στατιστικά στοιχεία μέσα από την ιστορία του 23χρονου Μπράντλεϊ Κουμπς. Ο νεαρός αθλητής έχασε τη ζωή του από καρκίνο του παχέος εντέρου, αφού επί 18 μήνες τα συμπτώματά του (απώλεια βάρους, πόνος στην κοιλιά, αίμα στα κόπρανα) αγνοούνταν από τους ειδικούς. Η πεποίθηση ότι ένας νέος και γυμνασμένος άνθρωπος είναι «απρόσβλητος» από τέτοιες ασθένειες οδήγησε σε καθυστερημένη διάγνωση, όταν ο όγκος ήταν πλέον μη αναστρέψιμος.

Ψυχραιμία και πρόληψη

Παρά την ανησυχητική τάση, η καθηγήτρια Montserrat García Closas υπογραμμίζει ότι ο καρκίνος παραμένει σπάνιος στους νέους:

Μόλις 1 στους 1.000 νέους διαγιγνώσκεται ετησίως.

Συγκριτικά, στις ηλικίες άνω των 50, η αναλογία είναι 1 στους 100.

Το σημαντικότερο μήνυμα της έκθεσης είναι ότι το 40% των καρκίνων παγκοσμίως μπορεί να προληφθεί. Η διατήρηση υγιούς βάρους, η διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και η αποφυγή του καπνίσματος παραμένουν τα ισχυρότερα όπλα μας, ενώ η ιατρική κοινότητα οφείλει να είναι πιο υποψιασμένη απέναντι σε συμπτώματα που επιμένουν, ανεξαρτήτως της ηλικίας του ασθενούς.

