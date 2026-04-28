Στην αντιμετώπιση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, κάθε δευτερόλεπτο είναι καθοριστικό. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή αντίδραση μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην πλήρη αποκατάσταση και τη μόνιμη αναπηρία ή ακόμη και την απώλεια ζωής.

Οι ειδικοί προειδοποιούν: η άγνοια και η καθυστέρηση κοστίζουν. Αντίθετα, η γνώση των βασικών βημάτων μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

1. Αναγνωρίστε τα συμπτώματα με το τεστ FAST

Το τεστ FAST είναι ένας απλός και γρήγορος τρόπος εντοπισμού των βασικών συμπτωμάτων:

Πρόσωπο (Face): Ζητήστε να χαμογελάσει – υπάρχει ασυμμετρία;

Χέρια (Arms): Μπορεί να σηκώσει και τα δύο χέρια;

Ομιλία (Speech): Είναι καθαρή ή μπερδεμένη;

Χρόνος (Time): Αν δείτε κάτι ύποπτο, καλέστε άμεσα βοήθεια

Ένα επιπλέον απλό τεστ είναι να ρωτήσετε: «Με καταλαβαίνεις;». Αν η απάντηση είναι ακατάληπτη, απαιτείται άμεση κινητοποίηση.

2. Καλέστε αμέσως το 166

Αν παρατηρήσετε έστω και ένα από τα παραπάνω σημάδια, καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ (166).

Οι ειδικοί τονίζουν ότι για κάθε λεπτό χωρίς θεραπεία, καταστρέφονται εκατομμύρια εγκεφαλικά κύτταρα. Θεραπείες όπως η θρομβόλυση είναι πιο αποτελεσματικές όταν εφαρμόζονται έγκαιρα.

3. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και σημειώστε την ώρα

Η ψυχραιμία είναι κρίσιμη. Καλέστε βοήθεια και εξηγήστε με σαφήνεια την κατάσταση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει να γνωρίζετε πότε ξεκίνησαν τα συμπτώματα, καθώς αυτό καθορίζει τη θεραπευτική προσέγγιση. Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει «παράθυρο» περίπου 4,5 ωρών για συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

4. Κρατήστε το άτομο σε ασφαλή θέση

Κρατήστε τον ασθενή σε όρθια ή ημι-καθιστή θέση

Ανασηκώστε ελαφρώς το κεφάλι

Διατηρήστε τον ξύπνιο και υπό παρακολούθηση

Η παρουσία σας δίπλα του είναι καθοριστική μέχρι να φτάσει η βοήθεια.

5. Μην δώσετε φαγητό, ποτό ή φάρμακα

Αποφύγετε οποιαδήποτε χορήγηση τροφής ή υγρών, καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγμού λόγω δυσκολίας στην κατάποση.

Επίσης, μην δώσετε φάρμακα – ακόμη και ασπιρίνη – πριν από ιατρική αξιολόγηση.

6. Μην περιμένετε να περάσουν τα συμπτώματα

Ακόμη κι αν τα συμπτώματα φαίνεται να υποχωρούν, μην εφησυχάζετε. Μπορεί να πρόκειται για προειδοποιητικό επεισόδιο.

Η άμεση ιατρική εκτίμηση είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση.

7. Μην μεταφέρετε μόνοι σας τον ασθενή

Μην προσπαθήσετε να οδηγήσετε τον ασθενή στο νοσοκομείο. Η κατάστασή του μπορεί να επιδεινωθεί.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαθέτουν τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση για ασφαλή μεταφορά και άμεση υποστήριξη.

Συμπέρασμα: Η γνώση σώζει ζωές

Η σωστή και άμεση αντίδραση σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. Η αναγνώριση των συμπτωμάτων και η άμεση κλήση βοήθειας είναι τα πιο κρίσιμα βήματα.

Σε τέτοιες στιγμές, δεν υπάρχει περιθώριο καθυστέρησης – η δράση πρέπει να είναι άμεση και αποφασιστική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



