Καρκίνος όρχεων: Τα συμπτώματα και η σημασία της πρόληψης

Ο Καρκίνος των όρχεων, αν και σχετικά σπάνιος στο γενικό πληθυσμό, αποτελεί τη συχνότερη συμπαγή κακοήθεια σε άνδρες ηλικίας 15 έως 40 ετών, με τα ποσοστά ίασης να ξεπερνούν το 95% όταν η νόσος διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο.

Με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης για τη νόσο, οι ειδικοί αναδεικνύουν τη σημασία της πρόληψης, της αναγνώρισης των πρώιμων συμπτωμάτων και της έγκαιρης πρόσβασης σε εξειδικευμένη θεραπεία.

Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείο Αλεξάνδρα και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαρία Καπαρέλου και Θάνος Δημόπουλος, οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν:

Την κρυψορχία

Το θετικό οικογενειακό ιστορικό

Το σύνδρομο δυσγενεσίας των όρχεων

Προηγούμενο ιστορικό καρκίνου στον άλλο όρχι

Η πλειονότητα των περιστατικών αφορά όγκους εκ γεννητικών κυττάρων, που διακρίνονται σε σεμινωματώδεις και μη σεμινωματώδεις, με διαφορετική βιολογική συμπεριφορά αλλά υψηλά ποσοστά θεραπευτικής ανταπόκρισης.

Τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση αξιολόγηση

Η νόσος εκδηλώνεται συνήθως με:

Ανώδυνη ψηλαφητή μάζα στον όρχι

Αίσθημα βάρους ή ενόχλησης

Πόνο σε ορισμένες περιπτώσεις

Σε πιο προχωρημένα στάδια, τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με μεταστάσεις, κυρίως σε λεμφαδένες ή πνεύμονες.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στους όρχεις δεν πρέπει να αγνοείται και απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Διάγνωση και θεραπευτικές επιλογές

Η διάγνωση βασίζεται σε:

Κλινική εξέταση

Υπερηχογράφημα οσχέου

Ειδικούς δείκτες αίματος (AFP, β-hCG, LDH)

Η οριστική διάγνωση τίθεται ιστολογικά μετά από ριζική βουβωνική ορχεκτομή, που αποτελεί και το πρώτο βήμα θεραπείας.

Στα αρχικά στάδια, σε επιλεγμένους ασθενείς χαμηλού κινδύνου, μπορεί να εφαρμοστεί ενεργός παρακολούθηση. Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, η θεραπεία περιλαμβάνει:

Χημειοθεραπεία (κυρίως σχήματα με βάση την πλατίνα, όπως BEP)

Χειρουργική αντιμετώπιση

Ακτινοθεραπεία σε επιλεγμένες περιπτώσεις

Ακόμη και στη μεταστατική νόσο, η πρόγνωση παραμένει ιδιαίτερα ευνοϊκή, γεγονός που καθιστά τον καρκίνο των όρχεων ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα σύγχρονης ογκολογίας.

Γονιμότητα και ποιότητα ζωής

Επειδή η νόσος αφορά κυρίως άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση της γονιμότητας. Τόσο η ίδια η νόσος όσο και οι θεραπείες μπορεί να επηρεάσουν τη σπερματογένεση.

Για τον λόγο αυτό, η κρυοσυντήρηση σπέρματος πριν την έναρξη της θεραπείας συνιστάται να συζητείται με όλους τους ασθενείς.

Παράλληλα, η μακροχρόνια παρακολούθηση δεν περιορίζεται μόνο στον κίνδυνο υποτροπής, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα όπως:

Ορμονικές διαταραχές

Υπογοναδισμός

Συνολική ποιότητα ζωής

Το μήνυμα των ειδικών

Το βασικό μήνυμα είναι σαφές: ο καρκίνος των όρχεων είναι σε μεγάλο βαθμό ιάσιμη νόσος, αρκεί να διαγνωστεί έγκαιρα. Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εγρήγορση των νέων ανδρών αποτελούν τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

