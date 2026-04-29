Η κλιματική αλλαγή και οι αλλεργίες συνδέονται πλέον με τρόπο που ανησυχεί όλο και περισσότερο τους επιστήμονες. Η άνοδος της θερμοκρασίας παρατείνει την περίοδο της γύρης, αυξάνει την ποσότητά της στον αέρα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συμβάλει ακόμη και σε ακραία επεισόδια αναπνευστικών προβλημάτων.

Για όσους υποφέρουν από εποχικές αλλεργίες, αυτό σημαίνει συμπτώματα για μεγαλύτερο διάστημα μέσα στον χρόνο και συχνά με μεγαλύτερη ένταση. Καταρροή, φτέρνισμα, φαγούρα στα μάτια και δυσκολία στην αναπνοή μπορεί να εμφανίζονται νωρίτερα, να διαρκούν περισσότερο και να επηρεάζουν περισσότερους ανθρώπους.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει ο συνδυασμός γύρης και ακραίου καιρού καταγράφηκε στη Μελβούρνη, στις 21 Νοεμβρίου 2016. Ήταν περίπου 18:00 όταν μια καταιγίδα μετέτρεψε τον αέρα της αυστραλιανής πόλης σε απειλή για χιλιάδες ανθρώπους.

Οι πολίτες έβλεπαν την καταιγίδα, αλλά όχι αυτό που συνέβαινε μέσα σε αυτή. Τρισεκατομμύρια σωματίδια γύρης ανυψώθηκαν στα σύννεφα, διαλύθηκαν από τη βροχή, την υγρασία και τους κεραυνούς σε πολύ μικρότερα κομμάτια και στη συνέχεια επέστρεψαν στο έδαφος, εισχωρώντας πιο εύκολα στους αεραγωγούς όσων τα εισέπνευσαν.

Οι γραμμές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης γέμισαν με κλήσεις. Άνθρωποι που δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν άρχισαν να καταφθάνουν μαζικά στα νοσοκομεία, ενώ η ζήτηση για ασθενοφόρα ήταν τόσο μεγάλη που οχήματα δεν μπορούσαν να φτάσουν σε ασθενείς που είχαν μείνει στο σπίτι. Τα επείγοντα περιστατικά δέχθηκαν οκταπλάσιο αριθμό ανθρώπων με αναπνευστικά προβλήματα σε σχέση με το συνηθισμένο, ενώ οι εισαγωγές ασθενών με άσθμα ήταν σχεδόν δεκαπλάσιες.

Συνολικά, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους και μια 20χρονη φοιτήτρια Νομικής, η οποία πέθανε στο γκαζόν του σπιτιού της, περιμένοντας ασθενοφόρο, ενώ η οικογένειά της προσπαθούσε να την επαναφέρει.

Ένας από τους επιζώντες περιέγραψε ότι ανέπνεε κανονικά και μέσα σε μισή ώρα βρέθηκε να παλεύει για αέρα.

Τι είναι το «άσθμα καταιγίδας»

Το περιστατικό της Μελβούρνης αποδόθηκε στο λεγόμενο άσθμα καταιγίδας, ένα φαινόμενο που συμβαίνει όταν ορισμένοι τύποι καταιγίδων διασπούν τα σωματίδια γύρης στον αέρα. Έτσι απελευθερώνονται αλλεργιογόνες πρωτεΐνες, οι οποίες διαχέονται στην ατμόσφαιρα και μπορούν να προκαλέσουν έντονες αλλεργικές αντιδράσεις.

Το ανησυχητικό είναι ότι τέτοια επεισόδια μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και ανθρώπους που δεν είχαν προηγουμένως διαγνωστεί με άσθμα.

Ο Paul Beggs, καθηγητής και επιστήμονας περιβαλλοντικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Macquarie στο Σίδνεϊ, θυμάται πολύ καλά το περιστατικό. Το περιγράφει ως τεράστιο, πρωτοφανές και καταστροφικό, σημειώνοντας ότι γιατροί, νοσηλευτές και φαρμακοποιοί στη Μελβούρνη δεν καταλάβαιναν αρχικά τι συνέβαινε.

Αν και η Μελβούρνη θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, με επτά μεγάλα περιστατικά άσθματος καταιγίδας από το 1984, αντίστοιχα επεισόδια έχουν καταγραφεί και αλλού, από το Μπέρμιγχαμ στη Βρετανία έως την Ατλάντα στις ΗΠΑ.

Τα μεγάλα επεισόδια παραμένουν σπάνια. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο, τόσο επειδή παρατείνει την περίοδο της γύρης όσο και επειδή συνδέεται με συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καταιγίδες.

Κλιματική αλλαγή και αλλεργίες: Πώς η γύρη γίνεται ισχυρότερη

Η γύρη είναι απαραίτητη για τη φύση. Πρόκειται για μικροσκοπικά σωματίδια που μεταφέρονται από φυτό σε φυτό και επιτρέπουν την αναπαραγωγή τους. Ορισμένα φυτά χρησιμοποιούν έντομα για τη μεταφορά της γύρης, ενώ άλλα στηρίζονται στον άνεμο, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες στην ατμόσφαιρα.

Αυτά τα φυτά, κυρίως δέντρα, αγρωστώδη και ζιζάνια, είναι και εκείνα που προκαλούν συχνότερα εποχικές αλλεργίες ή αλλεργική ρινίτιδα.

Η αλλεργική αντίδραση εμφανίζεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει λανθασμένα τη γύρη ως απειλή. Τότε ενεργοποιεί μηχανισμούς που κανονικά προορίζονται για την αντιμετώπιση βακτηρίων ή ιών. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι η καταρροή, η φαγούρα στα μάτια και το φτέρνισμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η φλεγμονή στους αεραγωγούς μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή.

Η άνοδος της θερμοκρασίας αλλάζει αυτή την εικόνα. Σε πολλές περιοχές, κυρίως στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στην Αυστραλία, οι εποχικές αλλεργίες επηρεάζουν όλο και περισσότερους ανθρώπους, διαρκούν περισσότερο και προκαλούν πιο έντονα συμπτώματα.

Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, τα επίπεδα γύρης αναμενόταν φέτος να είναι υψηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο σε 39 πολιτείες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η τάση αυτή θα επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια.

Ο Beggs σημειώνει ότι η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε μεγαλύτερες ποσότητες γύρης στην ατμόσφαιρα, αλλάζει την εποχικότητά της και επηρεάζει τα είδη γύρης στα οποία εκτίθενται οι άνθρωποι. Ο ίδιος έχει μελετήσει εκτενώς το άσθμα καταιγίδας και το 2024 δημοσίευσε εργασία για τη σχέση του φαινομένου με την κλιματική αλλαγή.

Πώς οι καταιγίδες μετατρέπουν τη γύρη σε αναπνευστικό κίνδυνο

Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη πλήρη εικόνα για το πώς ακριβώς οι καταιγίδες πυροδοτούν ή επιδεινώνουν το άσθμα με αυτόν τον τρόπο. Η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι τα ψυχρά καθοδικά ρεύματα αέρα, που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, δημιουργούν ισχυρούς ανέμους κοντά στο έδαφος.

Οι άνεμοι αυτοί σηκώνουν κόκκους γύρης και σπόρια μυκήτων από γρασίδι και φυτά. Στη συνέχεια, τα ανοδικά ρεύματα τα μεταφέρουν ψηλότερα στο σύστημα της καταιγίδας. Εκεί, η υγρασία προκαλεί διόγκωση και διάσπασή τους σε μικρότερα σωματίδια, αυξάνοντας απότομα τον αριθμό των αλλεργιογόνων στον αέρα.

Το ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο που αναπτύσσεται στις καταιγίδες μπορεί επίσης να συμβάλλει στη ρήξη των σωματιδίων γύρης.

Το πρόβλημα είναι ότι τα μικρότερα σωματίδια μπορούν να εισχωρήσουν βαθύτερα στους αεραγωγούς. Όταν επιστρέφουν στο επίπεδο του εδάφους με τους ψυχρούς καθοδικούς ανέμους, οι άνθρωποι τα εισπνέουν πιο εύκολα. Σύμφωνα με μελέτες, τα επίπεδα γύρης φαίνεται να αυξάνονται απότομα στα πρώτα 20 έως 30 λεπτά μιας καταιγίδας.

Οι νεότεροι άνθρωποι φαίνεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτά τα επεισόδια.

Οι περίοδοι γύρης αρχίζουν νωρίτερα και τελειώνουν αργότερα

Πέρα από τα ακραία περιστατικά, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο έκθεσης στη γύρη και με πιο καθημερινούς τρόπους. Η άνοδος της θερμοκρασίας κάνει τις περιόδους γύρης να ξεκινούν νωρίτερα και να διαρκούν περισσότερο.

Η Elaine Fuertes, επιστήμονας δημόσιας υγείας στο National Heart and Lung Institute του Imperial College στη Βρετανία, εξηγεί ότι αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι θα εμφανίζουν συμπτώματα νωρίτερα μέσα στο έτος και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σε πολλές περιοχές του κόσμου, ένας από τους βασικούς υπεύθυνους είναι η αμβροσία, ένα διαδεδομένο φυτό που θεωρείται ζιζάνιο και παράγει τεράστιες ποσότητες γύρης. Ένα μόνο φυτό αμβροσίας μπορεί να απελευθερώσει έως και ένα δισεκατομμύριο κόκκους γύρης.

Η αμβροσία αναπτύσσεται σε κήπους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και σε μικρά κενά μέσα στις πόλεις. Η αλλεργία στη γύρη της επηρεάζει ήδη περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στις ΗΠΑ.

Μελέτη που ανέλυσε δεδομένα από 11 περιοχές στη Βόρεια Αμερική, από το 1995 έως το 2015, έδειξε ότι σε 10 από αυτές η περίοδος γύρης της αμβροσίας είχε παραταθεί. Σε ορισμένες περιοχές, η αλλαγή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη: 25 ημέρες περισσότερο στο Γουίνιπεγκ του Καναδά, 21 ημέρες στο Φάργκο της Βόρειας Ντακότα και 18 ημέρες στη Μινεάπολη.

Ο Lewis Ziska, αναπληρωτής καθηγητής περιβαλλοντικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη, εξηγεί ότι οι θερμότεροι χειμώνες, οι νωρίτερες άνοιξες και τα πιο καθυστερημένα φθινόπωρα αυξάνουν τον χρόνο που περνούν οι άνθρωποι εκτεθειμένοι σε αλλεργιογόνα γύρη.

Οι αλλαγές είναι πιο έντονες σε βόρειες περιοχές της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας, αλλά παρατηρούνται επίσης στην Αυστραλία και σε νότιες περιοχές της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής.

Χωρίς άμεση μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί. Μελέτη του 2022 εκτίμησε ότι έως το τέλος του αιώνα οι περίοδοι γύρης θα μπορούσαν να ξεκινούν έως και 40 ημέρες νωρίτερα και να τελειώνουν έως και 15 ημέρες αργότερα σε σχέση με σήμερα. Αυτό θα σήμαινε σχεδόν δύο επιπλέον μήνες συμπτωμάτων για όσους υποφέρουν από αλλεργική ρινίτιδα.

Περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, περισσότερη γύρη

Δεν αυξάνεται μόνο η διάρκεια της έκθεσης στα αλλεργιογόνα. Σε πολλές περιοχές αυξάνεται και η ποσότητα γύρης στον αέρα.

Στις ΗΠΑ, τη δεκαετία του 2000, η περίοδος γύρης ξεκινούσε τρεις ημέρες νωρίτερα σε σχέση με τη δεκαετία του 1990. Το πιο ανησυχητικό, όμως, ήταν ότι η ποσότητα γύρης στην ατμόσφαιρα ήταν κατά 46% υψηλότερη.

Ένας από τους λόγους είναι η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Πολλά φυτά που προκαλούν έντονες αλλεργίες ευνοούνται από τα υψηλότερα επίπεδα CO2.

Σε πείραμα με συγκεκριμένο είδος γρασιδιού, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι φυτά που αναπτύχθηκαν σε περιβάλλον με 800 μέρη ανά εκατομμύριο CO2 παρήγαγαν περίπου 50% περισσότερη γύρη από φυτά που αναπτύχθηκαν σε περιβάλλον με 400 μέρη ανά εκατομμύριο, επίπεδο που προσεγγίζει τα σημερινά επίπεδα στην ατμόσφαιρα.

Ανάλογα ευρήματα προέκυψαν και σε πειράματα με δρυς, η γύρη της οποίας προκαλεί συχνά αλλεργική ρινίτιδα σε χώρες όπως η Νότια Κορέα. Σε σενάριο 720 μερών ανά εκατομμύριο CO2, κάθε δέντρο είχε κατά μέσο όρο 13 φορές περισσότερη γύρη σε σχέση με το σενάριο των 400 μερών ανά εκατομμύριο. Ακόμη και στα 560 μέρη ανά εκατομμύριο, η παραγωγή γύρης ήταν 3,5 φορές υψηλότερη από τα σημερινά επίπεδα.

Ο Ziska πραγματοποίησε αντίστοιχα πειράματα με την αμβροσία. Όπως αναφέρει, κάθε φορά που αυξανόταν το διοξείδιο του άνθρακα, τα φυτά αντιδρούσαν: μεγάλωναν περισσότερο και παρήγαγαν περισσότερη γύρη. Υπήρχαν επίσης ενδείξεις ότι η γύρη γινόταν πιο αλλεργιογόνος, προκαλώντας ισχυρότερη αντίδραση του ανοσοποιητικού.

Η αμβροσία εξαπλώνεται και αλλάζει τον αλλεργικό χάρτη

Η εξάπλωση εισβολικών ειδών σε νέες περιοχές προκαλεί επίσης αλλεργικές αντιδράσεις σε πληθυσμούς που δεν είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε αυτά.

Η αμβροσία, αν και προέρχεται από τη Βόρεια Αμερική, έχει εξαπλωθεί στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στην Ασία και στη Νότια Αμερική. Ήδη, σύμφωνα με αναφορές, περίπου το 60% των ανθρώπων στην Ουγγαρία, το 20% στη Δανία και το 15% στην Ολλανδία εμφανίζουν ευαισθησία στη γύρη αυτού του φυτού.

Οι προβλέψεις είναι ακόμη πιο ανησυχητικές. Έως το 2050, η συγκέντρωση γύρης αμβροσίας στον αέρα εκτιμάται ότι θα είναι περίπου τετραπλάσια σε σχέση με σήμερα.

Ακόμη και σε περιοχές της Ευρώπης όπου σήμερα η γύρη αμβροσίας είναι σχεδόν απούσα, όπως η νότια Βρετανία και η Γερμανία, οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα φορτία γύρης μπορεί να γίνουν σημαντικά τόσο σε μέτρια όσο και σε πιο ακραία κλιματικά σενάρια.

Περίπου το ένα τρίτο αυτής της αύξησης αποδίδεται στη συνεχιζόμενη εξάπλωση του φυτού. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα συνδέονται ειδικά με την κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων με την επιμήκυνση της περιόδου ανάπτυξης λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας.

Όπως εξηγεί η Fuertes, αυτό σημαίνει νωρίτερη, μεγαλύτερη και πιο έντονη περίοδο αλλεργιών για όσους έχουν ήδη συμπτώματα, αλλά και υψηλότερο κίνδυνο νέας ευαισθητοποίησης σε ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν είχαν εκτεθεί.

Δεν θα αυξηθεί παντού η γύρη, αλλά ο κίνδυνος παραμένει

Η αύξηση της γύρης δεν θα είναι ίδια σε κάθε περιοχή του πλανήτη. Ορισμένοι ερευνητές έχουν διαπιστώσει, για παράδειγμα, ότι η νότια Καλιφόρνια μπορεί να έχει νωρίτερες αλλά λιγότερο παραγωγικές περιόδους γύρης, κυρίως λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων.

Ωστόσο, οι προβλέψεις αυτές δεν περιλαμβάνουν όλες τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα. Οι πυρκαγιές, για παράδειγμα, αναμένεται να γίνονται συχνότερες ή εντονότερες σε αρκετές περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο συμπτωμάτων άσθματος και αλλεργιών.

Η ποσότητα γύρης στον αέρα θα συνεχίσει να διαφέρει από χρονιά σε χρονιά. Αυτό, όμως, δεν προσφέρει μεγάλη ανακούφιση σε όσους έχουν ήδη ευαισθητοποιηθεί. Όπως επισημαίνει η Fuertes, όταν κάποιος έχει αναπτύξει αλλεργικά συμπτώματα, είναι πιθανό να αντιδρά ακόμη και σε χρονιές με χαμηλότερα από τον μέσο όρο επίπεδα γύρης.

Τι μπορεί να γίνει για τις αλλεργίες και τη γύρη

Η μείωση των εκπομπών άνθρακα είναι βασική προϋπόθεση για να περιοριστούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, υπάρχουν και πιο άμεσες παρεμβάσεις που μπορούν να βοηθήσουν.

Στις ΗΠΑ, ήδη από τον προηγούμενο αιώνα, ορισμένες πόλεις είχαν οργανώσει δράσεις για την καταπολέμηση της αμβροσίας. Το 1932, στο Σικάγο, άνεργοι άνδρες πληρώνονταν για να κόβουν το φυτό στο πλαίσιο μιας εκστρατείας κατά της αλλεργικής ρινίτιδας.

Η πρακτική αυτή είχε αποτέλεσμα. Μελέτη του 1956 για την επιχείρηση «Operation Ragweed» στη Νέα Υόρκη εκτίμησε ότι η μαζική απομάκρυνση του φυτού μείωσε την παραγωγή γύρης περίπου κατά 50%.

Σήμερα, αντίστοιχες συντονισμένες δράσεις καταγράφονται στην Ευρώπη. Στο Βερολίνο, συνεργεία αναζητούν και απομακρύνουν αμβροσία από την πόλη. Στην Ελβετία, από το 2024 απαγορεύτηκε η εισαγωγή και η πώληση του φυτού, ενώ ομάδες εθελοντών περιπολούν σε δημόσια πάρκα για να το ξεριζώνουν.

Πιο έξυπνες πόλεις με λιγότερα αλλεργιογόνα

Άλλες λύσεις συνδέονται με τον αστικό σχεδιασμό. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι πόλεις χρειάζονται περισσότερο πράσινο, αλλά με προσεκτικές επιλογές.

Η φύτευση ξενικών ειδών μπορεί να προκαλέσει νέες αλλεργίες. Παράλληλα, η προτίμηση σε αρσενικά δέντρα που παράγουν γύρη, αντί για θηλυκά που παράγουν καρπούς ή σπόρους και θεωρούνται πιο «ακατάστατα», μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα γύρης σε αστικές περιοχές. Το φαινόμενο αυτό έχει περιγραφεί ως «βοτανικός σεξισμός», αν και μελέτες δείχνουν ότι η επίδρασή του μπορεί να είναι σχετικά μικρή σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη.

Σημαντικός είναι επίσης ο αξιόπιστος έλεγχος και η πρόβλεψη των επιπέδων γύρης. Ο Beggs σημειώνει ότι οι πολίτες θεωρούν αυτονόητη την πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για τη θερμοκρασία ή τη βροχόπτωση, αλλά σε πολλές περιοχές δεν έχουν αντίστοιχη ενημέρωση για τα αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα.

Ακόμη και υπηρεσίες που μοντελοποιούν τη γύρη με λεπτομέρεια, όπως το Φινλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, δεν παρακολουθούν συστηματικά τα επίπεδα των ίδιων των αλλεργιογόνων στον αέρα. Αυτό είναι διαφορετική μέτρηση, καθώς κάθε κόκκος γύρης μπορεί να απελευθερώνει διαφορετική ποσότητα αλλεργιογόνων, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες.

Η Fuertes επισημαίνει ότι τα επίπεδα αλλεργιογόνων συνδέονται πιο στενά με τα πραγματικά συμπτώματα των ανθρώπων και υποστηρίζει ότι η επιστημονική παρακολούθηση πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Το συνολικό συμπέρασμα των ειδικών είναι σαφές. Χωρίς συντονισμένη δράση, η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να επιδεινώνει τις εποχικές αλλεργίες σε πολλές περιοχές του κόσμου. Αυτό μπορεί να σημαίνει περισσότερα σπάνια αλλά επικίνδυνα επεισόδια, όπως το άσθμα καταιγίδας, αλλά και μια πιο καθημερινή πραγματικότητα: περισσότεροι άνθρωποι με φτέρνισμα, καταρροή, ερεθισμένα μάτια και δυσκολία στην αναπνοή, για μεγαλύτερο διάστημα κάθε χρόνο.

Όπως σημειώνει ο Beggs, οι μελέτες δείχνουν πλέον καθαρά ότι η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Και τα δεδομένα δείχνουν ότι έρχονται κι άλλα.

