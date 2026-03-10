Πώς να προλάβετε τις αλλεργίες της άνοιξης, η λήψη προληπτικών μέτρων

Προειδοποιήσεις των ειδικών: η περίοδος κυκλοφορίας της γύρης και των αλλεργιών όχι μόνο εντείνεται, αλλά και επιμηκύνεται και δίνουν συμβουλές για να προλάβετε τα συμπτώματα

10 Μαρ. 2026 23:23
Pelop News

Ξεκινά πάντα με ένα διακριτικό «γαργαλητό» στη μύτη. Ακολουθεί το φτέρνισμα. Ύστερα, δακρύζουν τα μάτια. Είναι τότε που οι εμπειρότεροι αναγνωρίζουν τα σημάδια: Ξεκινά η περίοδος των αλλεργιών. Τα τελευταία χρόνια, διαφαίνεται ότι αυτή η εποχή έρχεται όλο και νωρίτερα. Για πολλούς ανθρώπους, αυτό σημαίνει ότι έχει έρθει η ώρα να εξοπλιστούν με χαρτομάντιλα και αντιισταμινικά.

Γιατί αυξάνεται η γύρη

Αρκετοί περιβαλλοντικοί παράγοντες -θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, άνεμος, παγετός- καθορίζουν την ποσότητα γύρης που καταλήγει στον αέρα κάθε άνοιξη.

Οι θερμές θερμοκρασίες του εδάφους «δίνουν σήμα» στα δέντρα και τα φυτά να αρχίσουν να απελευθερώνουν γύρη. Οι βροχοπτώσεις μπορεί να καθαρίσουν προσωρινά τον αέρα, ενώ η παρουσία παγετού καταστέλλει προσωρινά την παραγωγή γύρης. Καθώς, όμως, οι θερμοκρασίες ανακάμπτουν, το έδαφος στεγνώνει και η άνοιξη προχωρά, τα επίπεδα της γύρης μπορούν να αυξηθούν αρκετά γρήγορα.

Ο άνεμος συμβάλλει επίσης στην εξάπλωση της γύρης. Ακόμη, λοιπόν, κι αν τα δέντρα στην περιοχή σας δεν έχουν αρχίσει να παράγουν σημαντική ποσότητα γύρης, οι ριπές ανέμου μπορούν να τη μεταφέρουν χιλιόμετρα μακριά.

Όλο και νωρίτερα η εποχή των αλλεργιών

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η περίοδος των αλλεργιών όχι μόνο εντείνεται, αλλά και επιμηκύνεται, καθιστώντας επιτακτική την έγκαιρη προετοιμασία. Η λήψη προληπτικών μέτρων πριν απ’ την εμφάνιση των συμπτωμάτων μπορεί να μειώσει σημαντικά τη σοβαρότητά τους και να σας βοηθήσει να απολαύσετε τους ανοιξιάτικους μήνες με μεγαλύτερη άνεση.

Πώς να προετοιμαστείτε

Ξεκινήστε νωρίς τη φαρμακευτική αγωγή: Εάν χρησιμοποιείτε στεροειδή ρινικά σπρέι, μην περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ρινική συμφόρηση. Αυτά τα φάρμακα συχνά χρειάζονται 1-2 εβδομάδες για να γίνουν πλήρως αποτελεσματικά, οπότε η έναρξη της θεραπείας πριν από την εμφάνιση των τυπικών συμπτωμάτων μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά.
Παρακολουθήστε τις προβλέψεις για τη γύρη: Πολλές μετεωρολογικές υπηρεσίες παρέχουν καθημερινές αναφορές για τη γύρη. Ο έλεγχος των επιπέδων μπορεί να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε τις υπαίθριες δραστηριότητές σας. Τα επίπεδα είναι συνήθως χαμηλότερα πριν από την ανατολή του ηλίου και τείνουν να μειώνονται ξανά αργά το απόγευμα.
Περιορίστε την έκθεση στη γύρη σε εσωτερικούς χώρους: Κρατήστε τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά στο σπίτι και το αυτοκίνητό σας. Χρησιμοποιήστε κλιματισμό ή συστήματα εξαερισμού με φίλτρα, όποτε είναι δυνατόν. Επιστρέφοντας στο σπίτι, βγάλτε τα παπούτσια σας στην πόρτα, αλλάξτε ρούχα και κάντε ντους, για να ξεπλύνετε τη γύρη απ’ το δέρμα και τα μαλλιά σας.
Προστατέψτε τα μάτια και τις αναπνευστικές οδούς σας: Τα γυαλιά ηλίου με περιμετρική προστασία μπορούν να προστατεύσουν τα μάτια σας από τα αιωρούμενα σωματίδια που προκαλούν κνησμό και δακρύρροια. Οι μάσκες μπορούν επίσης να μειώσουν την εισπνοή γύρης όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους.
Ξεπλύνετε τα ερεθιστικά: Η χρήση νατριούχου διαλύματος ή σπρέι για την έκπλυση των ιγμορείων μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση της γύρης από τις ρινικές οδούς, προσφέροντας ανακούφιση και μειώνοντας τον ερεθισμό.
Πότε να επισκεφτείτε έναν ειδικό

Εάν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα δεν κατορθώνουν να ελέγξουν τα συμπτώματά σας, ίσως είναι καιρός να συμβουλευτείτε έναν αλλεργιολόγο. Οι ειδικοί μπορούν να εντοπίσουν συγκεκριμένους παράγοντες που προκαλούν αλλεργίες και να προσαρμόσουν ανάλογα τις θεραπείες.

