Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά στην παλιά Pirelli – Παραμένει σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λεύκα Πατρών, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενεργή εστία. Ωστόσο, ένα πυροσβεστικό όχημα εξακολουθεί να βρίσκεται στην περιοχή, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο έπειτα από πολύωρη επιχείρηση της Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελλάδας, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τα υλικά που καίγονταν – κυρίως ελαστικά – εγκυμονούν κινδύνους επανεκδήλωσης.

Πυκνοί καπνοί και ανησυχία για την ατμόσφαιρα

Η φωτιά ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli, όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα ελαστικά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, προκαλώντας πυκνό, μαύρο καπνό που έγινε ορατός από μεγάλη απόσταση, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Η καύση των ελαστικών δυσχέρανε το έργο της κατάσβεσης, καθώς απαιτήθηκαν πολλές ώρες συνεχούς προσπάθειας από τους πυροσβέστες για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το σύστημα 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κρατώντας κλειστά παράθυρα και πόρτες, λόγω της επικινδυνότητας των καπνών.

Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από την καύση των ελαστικών, η οποία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με οχήματα και προσωπικό, αντιμετωπίζοντας τόσο τις φλόγες όσο και τις δυσκολίες πρόσβασης στον χώρο.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμένουν προσεκτικοί, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.

