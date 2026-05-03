Αισθητικές επεμβάσεις: Εκτόξευση παγκοσμίως με ώθηση από social media και AI – Σταθερά ψηλά η Ελλάδα

Η παγκόσμια αγορά της αισθητικής ιατρικής γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ISAPS. Από περίπου 20,2 εκατομμύρια επεμβάσεις το 2014, ο αριθμός εκτοξεύτηκε σε σχεδόν 38 εκατομμύρια το 2024, σημειώνοντας αύξηση 87,5%.

Η άνοδος αφορά τόσο τις χειρουργικές επεμβάσεις (+80,5%), όσο και τις μη επεμβατικές (+93,8%), με τις τελευταίες να κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Νέοι και άνδρες στο επίκεντρο της αύξησης

Καθοριστικό ρόλο στην εκτόξευση της ζήτησης παίζουν δύο βασικές ομάδες:

οι έφηβοι και νεαροί ενήλικες, ήδη από τα πρώτα χρόνια της εφηβείας

οι άνδρες, ανεξαρτήτως ηλικίας

Στις μικρότερες ηλικίες, η ρινοπλαστική αποτελεί την πιο συχνή επιλογή, ενώ από τα 18 και άνω κυριαρχούν τα botox και οι ενέσιμες θεραπείες.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα

Καταλυτικός είναι και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς νέες εφαρμογές επιτρέπουν στους χρήστες να «δοκιμάζουν» ψηφιακά το αποτέλεσμα μιας επέμβασης πριν την πραγματοποιήσουν.

Με υψηλό επίπεδο ρεαλισμού, οι χρήστες μπορούν να δουν το «νέο» τους πρόσωπο ή σώμα, ενισχύοντας την επιθυμία για αισθητικές παρεμβάσεις και μειώνοντας τους ενδοιασμούς.

Η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 12η θέση παγκοσμίως, με 529.440 αισθητικές επεμβάσεις το 2024, εκ των οποίων:

118.720 χειρουργικές

410.720 μη επεμβατικές

Οι πιο δημοφιλείς επεμβάσεις στη χώρα είναι:

βλεφαροπλαστική (13,5%)

λιποαναρρόφηση (12%)

αυξητική στήθους (9%)

Στις μη επεμβατικές κυριαρχούν τα υαλουρονικά (32,5%) και τα botox (31,8%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερέχει αναλογικά ακόμη και των Ηνωμένες Πολιτείες, με περίπου 5,1 επεμβάσεις ανά 100 κατοίκους, ενώ προσελκύει και σημαντικό ποσοστό ιατρικού τουρισμού από χώρες όπως η Βρετανία και η Γερμανία.

Τα social media και η πίεση της «τέλειας εικόνας»

Η εκρηκτική αύξηση συνδέεται άμεσα με την επίδραση των social media. Πλατφόρμες όπως το TikTok και οι εφαρμογές γνωριμιών ενισχύουν τα πρότυπα ομορφιάς, συχνά μέσα από επεξεργασμένες εικόνες και φίλτρα.

Έρευνες δείχνουν ότι η συνεχής έκθεση σε «βελτιωμένες» εικόνες οδηγεί σε δυσαρέσκεια με την εμφάνιση, χαμηλή αυτοεκτίμηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε διατροφικές διαταραχές όπως η νευρική ανορεξία και η βουλιμία.

Ανησυχία για τις νεότερες ηλικίες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διείσδυση των αισθητικών παρεμβάσεων σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Σύμφωνα με μελέτες, ένας στους έξι γονείς επιτρέπει σε εφήβους να προχωρήσουν σε ήπιες αισθητικές διαδικασίες, όπως fillers, laser αποτρίχωση ή χημικά peeling.

Το φαινόμενο εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαμόρφωση της αυτοεικόνας και την πρόωρη εξοικείωση με την αισθητική ιατρική.

Μια κοινωνία σε αναζήτηση της «τέλειας εικόνας»

Η σύγχρονη πραγματικότητα δείχνει ότι η αισθητική παρέμβαση δεν αποτελεί πλέον ταμπού, αλλά μέρος μιας ευρύτερης κουλτούρας που συνδέει την εικόνα με την κοινωνική αποδοχή.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι αν θα συνεχιστεί η άνοδος, αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει – και με ποιες επιπτώσεις για την ψυχική και σωματική υγεία των επόμενων γενεών.

