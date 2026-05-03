Πάτρα: Πρασινίζει ο τόπος – Οι απορίες για το «βίαιο» κλάδεμα στην πλατεία Ολγας έχουν απάντηση

Αρνητική εντύπωση προκάλεσαν σε περίοικους και περαστικούς οι εικόνες από το «βίαιο» κούρεμα δέντρων στην Πλατεία Ολγας της Πάτρας τις προηγούμενες ημέρες. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, καταγράφηκε ακόμη και η πλήρης απομάκρυνση δέντρων με τη χρήση σκαπτικών μηχανημάτων, γεγονός που δημιούργησε αντιδράσεις και ερωτήματα για τη σκοπιμότητα των παρεμβάσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπάρχει συγκεκριμένη εξήγηση για τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Πλατεία Ολγας αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της μεγάλης ανάπλασης της Κάτω Πόλης, έργο που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να αλλάξει συνολικά την εικόνα της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, προβλέπεται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα νέων φυτεύσεων, με στόχο η πλατεία να αποκτήσει περισσότερο πράσινο και να αναβαθμιστεί αισθητικά και περιβαλλοντικά. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, αρκετά από τα υφιστάμενα δέντρα κρίθηκαν γερασμένα ή ασθενή, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Δεν είναι λίγες, άλλωστε, οι περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν όπου ξερά κλαδιά έχουν αποκολληθεί, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους πολίτες. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η απομάκρυνση συγκεκριμένων δέντρων, στο πλαίσιο πρόληψης ατυχημάτων, με τη δέσμευση ότι θα αντικατασταθούν από νέα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου Πατρέων, στην Πλατεία Ολγας θα φυτευτούν συνολικά 80 νέα δέντρα περιμετρικά, ενώ στο εσωτερικό της θα δημιουργηθεί ένας διαμορφωμένος κήπος με λουλούδια. Οι εργασίες πρασίνου αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ταυτόχρονα με την παράδοση της πλατείας στο κοινό, μετά από σχεδόν δύο χρόνια εργασιών.

Η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της δημοτικής αρχής για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου στην Πάτρα. Από τα τέλη του 2024, έχει τεθεί ως βασική προτεραιότητα η βελτίωση της εικόνας της πόλης μέσα από την αύξηση των χώρων πρασίνου και τη φύτευση εκατοντάδων δέντρων και θάμνων.

Ηδη, σημαντικές παρεμβάσεις έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη σε κεντρικά σημεία της πόλης. Στον πεζόδρομο της Μαιζώνος έχουν φυτευτεί 74 μανόλιες στο τμήμα από την Αράτου έως την Πλατεία Γεωργίου, ενώ για την ίδια την πλατεία προβλέπεται η φύτευση ακόμη 80 δέντρων.

Παράλληλα, στην οδό Τριών Ναυάρχων έχουν γίνει φυτεύσεις περίπου 90 δέντρων, μεταξύ των οποίων σοφόρες, γιακαράντες και νεραντζιές, ενώ στην Ανω Πόλη προχωρά η φύτευση περισσότερων από 200 δέντρων, με έμφαση σε αειθαλή είδη για τους πεζοδρόμους και φυλλοβόλα για τις πλατείες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην περιοχή των Προσφυγικών, όπου εξελίσσεται εκτεταμένη ανάπλαση. Εκεί προβλέπεται η φύτευση περίπου 1.500 δέντρων, θάμνων και λουλουδιών, ενώ επιπλέον 90 δέντρα θα τοποθετηθούν στον πεζόδρομο της Πολυκράτους. Στην Πλατεία Ελευθερίας θα φυτευτούν 80 νέα δέντρα, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις σχεδιάζονται και σε άλλους δημόσιους χώρους, όπως η νέα Πλατεία Ελλήνων Μουσουργών και η Πλατεία Ανδρούτσου.

Σύμφωνα με τον Δήμο, το σύνολο των παρεμβάσεων δεν αφορά μόνο την αισθητική αναβάθμιση της πόλης, αλλά συνδέεται άμεσα και με την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Τα δέντρα και οι χώροι πρασίνου λειτουργούν ως φυσικοί «ρυθμιστές» της θερμοκρασίας, συμβάλλοντας στη μείωση της αστικής θερμικής νησίδας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



