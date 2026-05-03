Θα πάει ο Κώστας Καραμανλής στο συνέδριο της ΝΔ; Μία άσκηση με εύκολη λύση

Πολιτική άσκηση με σχετικά εύκολη λύση είναι η παρουσία ή μη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στο συνέδριο της ΝΔ που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το τριήμερο 15-17 Μαΐου.

Είναι προφανές ότι σε μία δυσχερή συγκυρία για την κυβέρνηση, αν παραστεί ο Κώστας Καραμανλής θα είναι ό,τι το καλύτερο για την γαλάζια παράταξη.

Τις τελευταίες μέρες έχει αναπτυχθεί ένα πολύ έντονο παρασκήνιο. Στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιώς με έμμεσους και άμεσους τρόπους προσπαθούν να πείσουν τον πρώην πρωθυπουργό να δώσει το παρών του στο συνέδριο. Από την άλλη πλευρά πολιτικοί φίλοι και συνεργάτες τον αποτρέπουν. «Ούτε να το σκέφτεται. Δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιήσει μία κυβέρνηση που έχει κάνει τον κόσμο της παράταξης να ντρέπεται».

«ΘΕΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ»

Ο Καραμανλής έχει πάρει την απόφασή του. Εμείς, χάριν της πολιτικής άσκησης θα σας δώσουμε κατωτέρω όλα τα βασικά δεδομένα και σας αναλογεί να βρείτε την (εύκολη) λύση.

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου Θόδωρος Ρουσόπουλος, άλλοτε στενός συνεργάτης του Καραμανλή, έχει αναλάβει να στείλει προσκλήσεις για την τελετή έναρξης. Θα το παλέψει πολύ, σε μία προσπάθειά του να πείσει τον πρώην πρωθυπουργό ότι πρέπει με την παρουσία του να στείλει ένα «θετικό μήνυμα» στον πιεσμένο κόσμο της παράταξης.

ΚΑΙ Η ΝΤΟΡΑ

Η Ντόρα Μπακογιάννη -κι αυτή υπουργός του Καραμανλή και μάλιστα με πολύ καλή «χημεία» μαζί του- φρόντισε από την πλευρά της να διαχωρίσει το δίδυμο Καραμανλή-Σαμαρά που την τελευταία διετία ασκεί αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά είπε ότι δεν «ταυτίζει τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, στενοχωριέται για την απόσταση που κρατάει ο Καραμανλής από την κυβέρνηση και θα γίνει κάθε προσπάθεια για να είναι παρών στο συνέδριο». Δηλαδή, η Ντόρα έχει ήδη ρίξει τις γέφυρες.

Ενας ακόμη πολιτικός φίλος του πρώην πρωθυπουργού που θεωρητικά θα μπορούσε να του ασκήσει πίεση, είναι ο Ευριπίδης Στυλιανίδης. Ωστόσο, μάλλον δεν είναι τόσο πρόθυμος.

Είναι αυτός, ο οποίος επί της ουσίας συμπλέει με τον Αντώνη Σαμαρά, ασχέτως αν κριτικάρει την κυβέρνηση με πιο «κόσμιο» λεκτικό ύφος έναντι του έτερου πρώην πρωθυπουργού.

Εξ άλλου, ας μην ξεχνάμε ότι και οι δύο απουσίασαν τον Οκτώβριο του 2024 από την εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στα ιστορικά γραφεία της.

Ο ΠΡΟΚΟΠΗΣ

Στο μεταξύ, οι λύτες της άσκησης οφείλουν να λάβουν υπόψη τους δύο ακόμη δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι συχνά ανταλλάσσει απόψεις o Καραμανλής με τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Απόψεις, με πρόδηλη αλληλεπίδραση.

Το δεύτερο ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει προσεγγισθεί αρκούντως σοβαρά από τα μίντια.

Ο ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ

Τι άραγε σκέφτεται και ποια άποψη έχει διαμορφώσει ο Κώστας Καραμανλής για την περιπέτεια του συνονόματου εξαδέλφου του, πρώην υπουργού; Για ποιο σκέλος της είναι σφόδρα δυσαρεστημένος;

Ο πρώην πρωθυπουργός ουδέποτε τοποθετήθηκαν δημόσια για την εθνική τραγωδία των Τεμπών ένεκα της εμπλοκής του εξαδέλφού του. Από το περιβάλλον του, ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι είναι ενοχλημένος για τις κατά καιρούς προσπάθειες αποδόμησης του Καραμανλισμού.

Τελικά η πολιτική άσκηση, με τη χρήση ζυγαριάς όλων των παραπάνω δεδομένων, λύνεται μάλλον εύκολα…

