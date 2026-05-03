Ρίο ντε Τζανέιρο: Πάνω από 2 εκατ. άνθρωποι στη δωρεάν συναυλία της Σακίρα στην Κοπακαμπάνα

Μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες των τελευταίων ετών πραγματοποιήθηκε στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με τη Σακίρα να ανεβαίνει στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου, σε μια διοργάνωση με πρωτοφανή προσέλευση κοινού.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τον δήμαρχο της πόλης, περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στην παραλία για να παρακολουθήσουν τη δωρεάν συναυλία, η οποία εξελίχθηκε σε ένα εντυπωσιακό υπαίθριο μουσικό γεγονός.

Shakira’nın Brezilya’da verdiği ücretsiz Copacabana konserine 2 milyon kişi katıldı.pic.twitter.com/jlFMoMPuW8 — Pop Fest (@PopFestTR) May 3, 2026

Μουσικό υπερθέαμα με drones και διεθνείς επιτυχίες

Η εμφάνιση της Σακίρα ξεκίνησε με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας, περίπου στις 23:00, ωστόσο το κοινό την υποδέχθηκε με εκρηκτικό ενθουσιασμό. Drones στον ουρανό σχημάτισαν το μήνυμα «αγαπώ τη Βραζιλία» στα πορτογαλικά, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες πάνω από την παραλία.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Κολομβιανή σταρ ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες της, όπως τα «Hips Don’t Lie», «La Tortura» και «La Bicicleta», ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το «BZRP Music Sessions #53», τραγούδι που έχει συνδεθεί με τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ.

Σε στιγμές της βραδιάς, η καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε και στη γυναικεία δύναμη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «κάθε φορά που πέφτουμε, σηκωνόμαστε λίγο πιο σοφές».

Συγκρίσεις με Μαντόνα και Lady Gaga

Η διοργάνωση στο Ρίο εντάσσεται σε μια σειρά μεγάλων δωρεάν συναυλιών στην Κοπακαμπάνα, καθώς είχαν προηγηθεί αντίστοιχες εμφανίσεις της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες επίσης είχαν προσελκύσει τεράστια πλήθη.

Η στρατηγική του δήμου του Ρίο ντε Τζανέιρο στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και της τοπικής οικονομίας, αξιοποιώντας μεγάλα μουσικά γεγονότα πριν και μετά την περίοδο του καρναβαλιού.

Οικονομική και τουριστική ώθηση

Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι το γεγονός μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην πόλη, μέσω της αύξησης του τουρισμού, της κατανάλωσης και της γενικότερης κινητικότητας στην περιοχή.

Η συναυλία της Σακίρα, με τη μαζική προσέλευση και τη διεθνή προβολή της, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ρόλο της Κοπακαμπάνα ως ενός από τα πιο εμβληματικά υπαίθρια μουσικά «σκηνικά» στον κόσμο.

