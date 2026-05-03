Που θα δείτε τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

03 Μάι. 2026 9:38
Pelop News

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ για τα πλέι οφ της Super League. Στην Premier League κυριαρχεί το κλασικό ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ στο Ολντ Τράφορντ.

Αθλητικές μεταδόσεις
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μανρέσα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Κάλιαρι Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Χιμπέρνιαν – Σέλτικ Scottish Premiership

14:30 Novasports Start Έλβερσμπεργκ – Πάντερμπορν Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Έλτσε La Liga

15:30 Novasports 4HD Φορτούνα Σίταρντ – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Prime Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Μίλαν Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson GBL

16:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Μάιντς Bundesliga

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Super League

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD CEV Champions League 2026 Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Άρης Super League

17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

17:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ Premier League

17:45 Novasports Start Άλκμααρ – Τβέντε Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε Lega Basket Serie A

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Τελικός Τουρνουά Μαδρίτης

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μούρθια ACB Liga Endesa

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Elite League Βίκος- ΑΣ Παπάγου Τελικός Final Four

18:30 Novasports 4HD Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Βερόνα Serie A

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Super League

19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Οβιέδο La Liga

20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Miami Grand Pix 2026, Race Μηχανοκίνητα

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Εστορίλ Liga Portugal

20:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

21:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Τότεναμ Premier League

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καντσία – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Αχλί – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντε Άκερ-Χόνβεντ Conference Cup Ανδρών Τελικός Final 4

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Πάρμα Serie A

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς – Ορλάντο Μάτζικ NBA Playoffs

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

