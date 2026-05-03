Καφέζας: «Είμαστε παρέα, έχουμε πετύχει κάτι πραγματικά πολύ μεγάλο, δεν τελειώσαμε» 

«Αυτό που έχουμε καταφέρει στην Ένωση τα δύο τελευταία χρόνια είναι κάτι αξιοθαύμαστο. Είναι ζηλευτό. Είναι πραγματικά άθλος. Με τρεις προσθήκες πολύ έμπειρων παιδιών και με το ίδιο ρόστερ, από την άνοδο στη National League 1 καταφέραμε να κερδίσουμε κατευθείαν από χρονιά σε χρονιά τη συμμετοχή μας στους τελικούς για την άνοδο στην Elite League. Είναι κάτι πραγματικά πολύ μεγάλο και είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας». Αυτά τόνισε ο γκαρντ της ΑΕ Γλαύκου Εσπερου, Χρήστος Καφέζας, σχολιάζοντας την πορεία της Ένωσης και τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν μετά τη δεύτερη νίκη της στα ημιτελικά των play-offs επί του Προμηθέα 2014 και την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Για τον τελευταίο ημιτελικό στο Promitheas Park επισήμανε τα εξής: «Μπορεί να μην παίξαμε σε όλη τη διάρκεια τόσο καλό μπάσκετ, αλλά παίξαμε παθιασμένα και σαν ομάδα. Ήμασταν ένα στο παρκέ και θεωρώ ότι πάντα αυτό επιβραβεύεται. Καλό μπάσκετ μπορείς να παίξεις, κάποιες φορές να είσαι άστοχος ή να κάνεις λάθη. Άλλωστε οι εμφανίσεις έρχονται και παρέρχονται γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός. Όμως αυτό που έζησα τόσο όσο ήμουν στο παρκέ, αλλά και όσο παρακολουθούσα όταν ήμουν εκτός, οι παίκτες, το τιμ, όλοι όσοι ήταν στο πάγκο, λειτουργούσαμε πραγματικά σαν ένα σώμα. Είμαστε παρέα, πάμε στο γήπεδο και περνάμε καλά. Φυσικά η σκληρή δουλειά είναι σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας, αλλά η χημεία κάνει τη διαφορά. Αυτό που έχουμε φτιάξει εμείς στα αποδυτήρια, στο γήπεδο, παντού, εντός και εκτός παρκέ είναι πολύ σπάνιο και από τους βασικούς παράγοντες που έχουμε φτάσει έως εδώ».

Για το γεγονός ότι στον δεύτερο ημιτελικό με τον Προμηθέα 2014 τραυματίστηκε και έπαιξε με μπανταρισμένο το χέρι ο Χρήστος Καφέζας πρόσθεσε: «Σε μια πτώση είχα πρόβλημα με το μικρό δάκτυλο του χεριού του, το γύρισα και πονούσα. Με βοήθησαν οι φυσικοθεραπευτές μας. Ο Θοδωρής Μπέτσος και ο Κώστας Τσούρας με φρόντισαν, το έδεσαν και παρά το πόνο, επειδή ήταν ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι προσπάθησα, έσφιξα τα δόντια και μπήκα να βοηθήσω την ομάδα. Δεν γινόταν να καθίσω θεατής στον πάγκο».

Για τη συνέχεια και τους τελικούς με τον Κρόνο ο Χρήστος Καφέζας υπογράμμισε τα εξής: «Είμαστε περήφανοι για ότι έχουμε καταφέρει. Πλέον υπάρχουν κάποιες ημέρες να πανηγυρίσουμε και να το χαρούμε. Όπως έχω ξαναπεί τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Δεν τελειώσαμε. Η σειρά ξεκινά από το 1-1 στις νίκες και είμαστε σίγουρα το αουτσάιντερ, αλλά έχουμε δείξει ότι μπορούμε να κοντράρουμε τον Κρόνο και να τον κοιτάξουμε στα μάτια. Τον σεβόμαστε. Είναι μία πάρα πολύ ομάδα που φτιάχτηκε για να ανέβει. Έχει παίκτες που έχουν παίξει για πολλά χρόνια στην Elite League και τη Basket League. Εμείς θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε με τις πιθανότητες που μας αναλογούν ότι καλύτερο μπορούμε».