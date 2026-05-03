Νατάσσα Μανόνα: Μπορείς να γίνεις η ελπίδα ενός ανθρώπου – Γίνε Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών

Ο Οργανισμός Safety Project διοργανώνει από το 2021 συστηματικά την εκδήλωση με θέμα «Γίνε Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών», η οποίσ πριν 3 χρόνια ενσωματώθηκε στο φεστιβάλ Family Day.

Το φεστιβάλ Family Day συμπεριλαμβάνει πολλές διαφορετικές ενημερωτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με κύριο σκοπό ο κόσμος να ενημερώνεται και παράλληλα να γίνονται εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Την Κυριακή 10 Μαΐου, από τις 11:00 έως τις 15:00, το Family Day Festival επιστρέφει στην Achaia Clauss στην Πάτρα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, και μετατρέπεται σε έναν μεγάλο χώρο χαράς, γνώσης και οικογενειακής εμπειρίας.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον οργανισμό Safety Project σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τη στήριξη του juniorsclub.gr

Η Νατάσσα Μανόνα, είναι εθελόντρια του Οργανισμού Safety Project. Προχθές έλαβε τον φάκελο από το Χάρισε Ζωή, οπότε επίσημα ανήκει πλέον στους Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών. Σε μια από τις εκδηλώσεις του Οργανισμού Safety Roject, πολλά μέλη, φίλοι και εθελοντές, έκαναν την εγγραφή τους και έδωσαν λίγο σάλιο, για να συμπεριληφθούν επίσημα στην Παγκόσμια Τράπεζα, Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.

Η απόφαση να γίνει κανείς δότης μυελού των οστών δεν είναι απλώς μια ιατρική πράξη· είναι μια βαθιά ανθρώπινη επιλογή, γεμάτη ελπίδα, ευθύνη και αγάπη για τον συνάνθρωπο. Μιλήσαμε με μια γυναίκα που μόλις έκανε το πρώτο βήμα σε αυτό το ταξίδι προσφοράς.

– Πότε και πώς πήρες την απόφαση να γίνεις δότρια μυελού των οστών;

Η απόφαση ήρθε πολύ συνειδητά, αλλά και πολύ αυθόρμητα ταυτόχρονα. Σήμερα κιόλας, που έλαβα τον φάκελο στο σπίτι μου για να κάνω τη δειγματοληψία και να τον στείλω, ένιωσα ότι κάνω κάτι πραγματικά σημαντικό. Ηταν μια στιγμή που ένιωσα πως δεν υπάρχει λόγος να το καθυστερώ άλλο. Αν μπορώ να βοηθήσω, γιατί να μην το κάνω;

– Υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός ή άνθρωπος που σε επηρέασε;

Ναι, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η δημοσιογράφος Ελένη Βασιλοπούλου. Μέσα από τη δική της προσωπική ιστορία, όταν η ανιψιά της -από μωράκι κιόλας- χρειαζόταν μόσχευμα, κατάλαβα πόσο ζωτικής σημασίας είναι να υπάρχουν εθελοντές δότες. Δεν ήταν απλώς μια πληροφορία· ήταν ένα βίωμα που με άγγιξε βαθιά. Και τώρα αυτό το μωράκι μεγάλωσε και, μέσα από τα μάτια της, βλέπεις, πως η ελπίδα μπορεί να ξεκινήσει από μια τόσο μικρή, απλή πράξη.

– Θυμάσαι την πρώτη σκέψη που έκανες όταν το αποφάσισες;

Η πρώτη μου σκέψη ήταν πολύ απλή: «Μπορώ να γίνω η ελπίδα κάποιου ανθρώπου». Και αμέσως μετά ήρθε ένα συναίσθημα χαράς. Οχι φόβου, ούτε αμφιβολίας. Μόνο η αίσθηση ότι αυτό που πάω να κάνω έχει αξία.

– Πώς ήταν η διαδικασία εγγραφής ως εθελοντής δότης;

Η διαδικασία ήταν πολύ πιο εύκολη απ’ όσο φανταζόμουν. Εκανα την εγγραφή μου και πολύ σύντομα έλαβα τον φάκελο στο σπίτι για τη δειγματοληψία. Είναι μια απλή διαδικασία, καθόλου επώδυνη, που μπορεί να την κάνει ο καθένας. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι πόσο λίγη προσπάθεια χρειάζεται από εμάς, σε σχέση με το πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η βοήθεια που θα προσφέρουμε σε κάποιον άλλον.

– Πώς νιώθεις τώρα που έκανες αυτό το βήμα;

Είμαι πραγματικά πανευτυχής. Νιώθω ήδη ότι έχω κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό μέσα μου. Και πιστεύω βαθιά ότι θα γίνω ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, αν κάποια στιγμή αποδειχθεί ότι είμαι συμβατή και μπορέσω να σώσω έστω και έναν άνθρωπο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πλούτος από αυτό.

Σε έναν κόσμο όπου συχνά θεωρούμε ότι οι μεγάλες αλλαγές απαιτούν εξίσου μεγάλες πράξεις, τέτοιες πρωτοβουλίες έρχονται να μας διαψεύσουν. Μια απλή απόφαση, μια μικρή κίνηση, μπορεί να αποκτήσει ανεκτίμητη αξία για κάποιον άλλον. Ισως τελικά η ουσία να βρίσκεται ακριβώς εκεί: στην προθυμία να προσφέρουμε, ακόμα κι όταν δεν γνωρίζουμε ποιον θα αγγίξει αυτή η προσφορά.

O Safety Project διοργανώνει το Family Day

Την Κυριακή 10 Μαΐου ανήμερα την ημέρα της μητέρας, από τις 11:00 έως τις 15:00, ο ιστορικός χώρος της Achaia Clauss στην Πάτρα γεμίζει χαμόγελα, χρώματα και ζωντάνια, φιλοξενώντας για ακόμη μία χρονιά το αγαπημένο Family Day Festival, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Πρόκειται για μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στην οικογένεια και ειδικά στη μητέρα, η οποία συνδυάζει ψυχαγωγία, εκπαίδευση και κοινωνική προσφορά. Περισσότερες από 3.000 οικογένειες έχουν ήδη ζήσει την εμπειρία του φεστιβάλ, το οποίο επιστρέφει δυναμικά με πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους.

Στο επίκεντρο η προσφορά ζωής

Κεντρικό μήνυμα της διοργάνωσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για τη δωρεά μυελού των οστών. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να εγγραφούν ως εθελοντές δότες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σωτηρία ζωών. Παράλληλα, παιδιά-ήρωες που έχουν νικήσει τον παιδικό καρκίνο θα δώσουν το δικό τους συγκινητικό μήνυμα δύναμης και ελπίδας.

Εκπαίδευση και ενημέρωση για όλους

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει δράσεις με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπως:

⦁ Παρουσίαση πρώτων βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Πάτρας

⦁ Ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα για την πρόληψη πυρκαγιών ενόψει της θερινής περιόδου

⦁ 3D Πλανητάριο με προβολές ανά 10 λεπτά (χωρητικότητα 40 ατόμων ανά προβολή)

Δραστηριότητες για παιδιά

Οι μικροί επισκέπτες θα απολαύσουν:

⦁ Face painting

⦁ Τοξοβολία

⦁ Πίστα Survivor

⦁ Παιχνίδια στόχων και μπουρμπουλήθρες

⦁ Θεατρικά δρώμενα και κουκλοθέατρο

⦁ Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού

⦁ Μασκότ και ξυλοπόδαρους

⦁ Εκθεση βιβλίου

Show και ψυχαγωγία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντυπωσιακά θεάματα και διαδραστικά δρώμενα για όλη την οικογένεια, όπως:

⦁ Magic Show με τον Μάγο Κωνσταντίν

⦁ Μουσική και χορό

⦁ Διαδραστικές δραστηριότητες που ενώνουν μικρούς και μεγάλους.

